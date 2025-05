Vertice con Bartolazzi, la Cisl: «Primo passo ma servono risposte» 

Rete ospedaliera, medicina territoriale e integrazione socio-sanitaria. Di questo Armando Bartolazzi ha parlato ieri coi sindacati. Due ore e più di faccia a faccia, primo vertice di legislatura proprio su richiesta dei confederali. Il commento a margine l’ha fatto il segretario generale della Cisl Sardegna, Pier Luigi Ledda, che ha parlato di «primo passo concreto verso un confronto strutturato, ma ora dobbiamo trasformare questa disponibilità in decisioni operative. Il tempo dell’attesa è finito: i cittadini sardi hanno bisogno di risposte oggi».

Bartolazzi e sindacati – per la Cgil c’era il leader regionale Fausto Durante, per la Uil il segretario dei pensionati, Rinaldo Mereu – si rivedono già domani e cominciano coi focus territoriali. Si parte da Sassari: tavolo allargato ai nuovi commissari di Asl 1 e Aou. Ledda sottolinea: «Per il sindacato è importante tenere unito il livello regionale con quello locale. Ma il confronto deve partire da quattro nodi irrisolti: personale carente, tra 470 medici di base più medici specialisti e infermieri; liste d’attesa fuori controllo, che penalizzano soprattutto chi non può permettersi il privato; disparità territoriali tra zone costiere e aree interne; i livelli essenziali di assistenza inadempiuti, a danno del diritto universale alla salute». (al. car.)

