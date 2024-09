Vertice a ottobre tra Xi e Putin: l’asse si rafforza 

Mosca. Dopo l’abbraccio del maggio scorso a Pechino, Vladimir Putin e Xi Jinping torneranno a vedersi il mese prossimo in Russia per il terzo incontro in presenza dall’inizio dell’anno. Una frequenza che conferma l’ottimo rapporto personale tra il leader russo e quello cinese, impegnati, come hanno detto più volte, nella costruzione di quel «mondo multipolare» che intende resistere all’egemonia americana. L’occasione sarà proprio il vertice dell’organizzazione che è diventata il simbolo di questo nuovo, ambizioso approccio, cioè dei Paesi Brics. All’evento sarà presente anche il terzo protagonista di questo movimento, il premier indiano Narendra Modi. Mentre è stato invitato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il cui Paese ha chiesto in questi giorni di essere ammesso all’organizzazione. Un nuovo esempio del funambolismo con cui Ankara, che fa parte della Nato e fornisce armi all’Ucraina, mostra di voler portare avanti i suoi interessi, preservando i buoni rapporti con Mosca e proponendosi come mediatrice nel conflitto.

Il vertice si terrà nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. «Aspettiamo il presidente Xi Jinping e propongo di tenere un incontro bilaterale a margine dei lavori», ha detto Putin incontrando a Vladivostok il vice presidente cinese Han Zheng all’Eastern Economic Forum, un appuntamento che si tiene ogni anno in questa città dell’Estremo Oriente russo. Le relazioni tra Russia e Cina «hanno raggiunto vette senza precedenti», ha sottolineato Han. «Sebbene ci troviamo ad affrontare attualmente varie sfide e rischi, sotto la guida strategica dei nostri leader la cooperazione tra i due Paesi si va sviluppando stabilmente», ha aggiunto il vice presidente cinese.

