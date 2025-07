Vertice a Cagliari sul progetto Plus 

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, nell’assessorato regionale alla Sanità, a Cagliari, il vertice tra i sindaci della Barbagia-Mandrolisai e la direttrice generale delle Politiche sociali, Francesca Piras, per ragionare sul futuro dell’ufficio di Piano Plus di Sorgono.La riunione è servita a scongiurare l’avvio della procedura di esercizio dei poteri sostitutivi, dopo la risoluzione di varie problematiche fra carenze d’organico, mancata programmazione dei fondi nazionali e implementazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali. C’era anche il mancato utilizzo delle ultime annualità del fondo della gestione associata, già evidenziati nel vertice del 4 marzo a Sorgono.

All’incontro erano presenti i sindaci di Aritzo, Belvì,Teti, Meana Sardo, Sorgono, Austis, Ortueri e Tiana insieme alla responsabile del Plus Alice Porcu e a Rosa Canu, consulente dell’assessore alla Sanità, Bartolazzi, che ha assicurato massimo sostegno al Plus di Sorgono.

«Siamo soddisfatti - commenta Paolo Fontana, sindaco di Aritzo e assessore alle politiche sociali della Comunità montana - per aver messo in piedi da maggio a oggi diverse soluzioni che hanno consentito al Plus di poter avviare una serie di interventi fra fondo povertà, piano Pnrr e altri preziosi ambiti. Ma soprattutto non può che rincuorarci vedere l’ufficio di piano dotato di nuovo personale, grazie a dei lavoratori interinali».

Aggiunge Fontana: «Il Plus è pronto a ripartire con slancio, garantendo al nostro territorio un servizio più efficiente, al fianco di tutti i cittadini che vi fanno riferimento».

