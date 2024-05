Vertenze Stato-Regione Si riparte dall’energia 

Si comincia con Pichetto Fratin (Ambiente) – oggi alle 11.30 - per discutere di energia e in particolare della speculazione sulle rinnovabili, ma la nuova stagione del confronto Stato-Regione sarà lunga: entro fine mese Alessandra Todde dovrebbe incontrare il ministro Fitto (Affari europei) per la ricontrattazione del Fondo di sviluppo e coesione. In mezzo, la Regione vorrebbe trovare spazio anche per interlocuzioni con la Difesa sulle servitù militari, visto che ben il 65% di quelle italiane è concentrato in Sardegna.

L’appello

La presidente della Regione ha già dichiarato di voler «sfruttare tutta la leale collaborazione che ci deve essere tra Governo e Regione», e di aver comunque già riscontrato molta disponibilità. «Non ci stupisce che il Governo nazionale possa collaborare anche con i presidenti di diverso colore politico. Per noi è naturale che si instauri un dialogo costruttivo perché nel centrodestra il rapporto con le istituzioni lo viviamo così», spiega la senatrice di FdI Antonella Zedda. Nei giorni scorsi Todde aveva invitato tutti i parlamentari a una necessaria collaborazione perché «abbiamo una bicamerale Insularità, è bene usarla per cose concrete». «Da parte nostra», sottolinea il deputato di FI Pietro Pittalis, «ci sarà il massimo contributo all’azione della presidente per le iniziative utili nell’interesse dei sardi: il far west delle rinnovabili va contrastato e, in ogni caso, si deve sempre tenere conto delle ricadute sul sistema economico produttivo». La commissione bicamerale, ricorda ancora Zedda, «non ha molti poteri, e la presidente lo sa bene, tuttavia sono a disposizione per lavorare affinché si facciano cose concrete e non propaganda». Quanto alla speculazione sulle rinnovabili, la parlamentare del centrodestra si augura che «nei confronti della Sardegna ci sia un’attenzione maggiore di quella prestata dal governo quando Alessandra Todde era viceministra, quando cioè è stato approvato il decreto sulle rinnovabili che ha reso possibile tutto questo».

Dpcm all’odg

All’ordine del giorno del vertice in programma alle 11 non c’è solo l’assalto delle rinnovabili con focus sul disegno di legge della Regione che per diciotto mesi impedisce la realizzazione di impianti: si parlerà anche del decreto energia “congelato” prima delle elezioni regionali, e di come iniziare a distribuire il gas metano in Sardegna: con la dorsale, come c’era scritto nell’ultima versione del dpcm a cui la Giunta Solinas aveva dato l’ok, o trasportando ogni volta il gnl con le navi cisterna? La governatrice non è mai stata a favore della dorsale, tuttavia, spiega un esponente della maggioranza in Regione, «non è pensabile bloccare la dorsale del metano, d’altro canto si tratta di un elemento programmatico su cui il Pd ha detto cose molto precise».

Risponde positivamente alla chiamata di Alessandra Todde il senatore del Pd Marco Meloni. Di recente ha presentato con Antonio Nicita una proposta di legge sul fattore insulare «del quale bisogna tener conto ogni volta che si approvano leggi nazionali su materie come l’istruzione, la sanità, l’energia e la continuità territoriale». In pratica, «le leggi devono spiegare come intervenire per superare gli svantaggi derivanti da insularità». Meloni sa bene che «c’è una maggioranza a Roma e una a Cagliari». Per questo, «il mio appello ai parlamentari è perché tutti (chi dalla parte politica del governo nazionale, chi da quella del governo regionale) capiamo quali siano le priorità per l’Isola: per me è la definizione di regole che ci consentano di avere l’istruzione, la continuità territoriale, la sanità, l’energia guidate da una legislazione adatta alla peculiarità della Sardegna e della Sicilia. Questo è il mio appello, e se la presidente e i parlamentari della maggioranza vorranno proporre questa cosa, saremo tutti felici di farlo superando gli steccati tra destra e sinistra, perché l’interesse della Sardegna è uno solo».

Accordo su Fsc

Secondo il deputato del Pd Silvio Lai, la presidente Todde dovrebbe prevedere «una sede in cui i parlamentari, la stessa governatrice e gli assessori economici possano trovarsi periodicamente attorno a un tavolo e darsi obiettivi e compiti precisi». Va costruita una visione bipartisan della Regione: «In una fase in cui Governo e Regione non hanno lo stesso segno, una sede in cui condividere alcune priorità e scelte può aiutare la Regione nelle sue interlocuzioni con il Governo»

L’accordo sui fondi di sviluppo e coesione è delicato, sottolinea la deputata dei Progressisti Francesca Ghirra: «Il Governo sta puntando a utilizzare queste risorse per sopperire ai tagli sul Pnrr, fondi che ci erano dovuti e che non possono essere sostituiti dal Fsc». Sulle rinnovabili, invece, Ghirra ha presentato un’interrogazione sulla mancata attuazione da parte del governo dei decreti attuativi per l’individuazione delle aree idonee. Ma, ha evidenziato il parlamentare della Lega Dario Giagoni, «sarebbe meglio specificare quale governo abbia maturato questi ritardi: il ritardo è ereditato dal precedente esecutivo, lo stesso di cui Todde faceva parte».

