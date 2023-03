Vertenza treno Interrogazione in Regione 

Dopo l'interrogazione parlamentare di Francesca Ghirra, ora arriva quella di Gianfranco Satta (Progressisti) in Consiglio regionale, per sollecitare il presidente Solinas a convocare il tavolo per la cessione della proprietà e della gestione della linea Macomer-Nuoro a Rfi. Satta interviene sulla necessità di procedere urgentemente alla riqualificazione e al potenziamento della rete ferroviaria nuorese.

«Il presidente Solinas - scrive Gianfranco Satta - dia seguito alla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale e consenta finalmente al territorio nuorese di avere un servizio ferroviario degno di questo nome». Il nuovo contratto di servizi novennale che la giunta regionale ha approvato con l'Arst. è un atto - scrive Satta - che è uno schiaffo non solo al Consiglio regionale, ma a tutta la comunità nuorese. Cos'altro si vuole attendere?».

