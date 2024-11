Vertenza Tossilo in dirittura d’arrivo 

C'è grande attesa sul vertice convocato dal presidente della Regione, Alessandra Todde, per affrontare la vertenza che riguarda Tossilo, del termovalorizzatore, dell'impianto di compostaggio, del futuro dei 25 lavoratori della Tossilo Spa, ma anche dello sviluppo dell'area industriale di Macomer. L'incontro, fissato alle 14.30, si terrà nell'ufficio di presidenza di viale Trento a Cagliari. Al tavolo interassessoriale, vi prenderanno parte gli assessori all'Ambiente, Rosanna Laconi, all'Industria, Emanuele Cani e al Lavoro, Desiré Alma Manca, quindi il commissario straordinario della Provincia di Nuoro, il commissario del Consorzio Zir di Macomer, il presidente della Tossilo Spa, i sindaci di Macomer e Borore, il presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro, i sindacati e consiglieri regionali.

Ordine del giorno

All'ordine del giorno l'avvio dell'impianto di compostaggio di Tossilo, ma anche l'avvio del termovalorizzatore, realizzato dalla Regione con oltre 50 milioni di euro, pronto ormai da qualche anno; inoltre si parlerà della sistemazione dei 25 lavoratori della Tossilo Spa, ai quali il prossimo 31 dicembre scadrà la proroga della convenzione con la quale erano stati collocati, in maniera provvisoria, nei Comuni di Macomer e Borore. Il rischio è che dal prossimo primo gennaio i lavoratori si ritrovino senza un lavoro e senza reddito.

«Anche se l'incontro di oggi non è risolutivo, si aprono comunque buone prospettive per il futuro dell'area industriale e dell'intero territorio - dice il sindaco, Riccardo Uda - perchè c'è una giunta regionale attenta, che ha accolto i segnali di disagio che provengono dal territorio. Non si parlerà soltanto della piattaforma dei rifiuti, ma dello sviluppo dell'intera area industriale di Tossilo». C'è grande attesa soprattutto fra i 25 lavoratori, che venerdì scorso hanno dato vita ad una azione di protesta, occupando simbolicamente la sala del consiglio comunale di Macomer. «Siamo fiduciosi - dice Pietro Mulargiu, leader della Cgil nuorese - attendiamo risposte concrete e definitive da parte della Regione sul futuro dei lavoratori».

