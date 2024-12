Vertenza Sulcis, un piano per la salvezza 

L’obiettivo, nell’immediato, è quello di mettere in protezione i lavoratori e le loro famiglie, garantendo l’erogazione degli ammortizzatori sociali a partire già da gennaio 2025, ma il focus è proiettato al futuro dell’area industriale del Sulcis Iglesiente, alla creazione di un tavolo di crisi permanente che grazie a un piano di accompagnamento e riqualificazione dei lavoratori consenta alla Regione e al Governo di trovare una soluzione strutturale e di sistema.

Il confronto

Questo, in sintesi, l’esito del tavolo che si è tenuto ieri a Cagliari all'assessorato del Lavoro, anche con la ministra Marina Calderone. Un confronto promosso dall’assessora al Lavoro Desirè Manca, al quale hanno preso parte Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, e gli assessori regionali all'Industria e all’Ambiente Emanuele Cani e Rosanna Laconi.

«La Sardegna non può permettersi la creazione di un ulteriore bacino di mille e duecento disoccupati che rappresenterebbe una vera emergenza sociale», ha sottolineato Manca. «Ritengo fondamentale l’istituzione, da subito, di un “tavolo Sulcis” che, grazie alla disponibilità dimostrata dalla ministra Calderone, lavori a un piano di salvaguardia dei lavoratori e alla valutazione di eventuali progetti di riconversione delle industrie dell'area Sulcis in prospettiva futura». L’assessora parteciperà alla visita istituzionale il 20 dicembre allo stabilimento Glencore a Portovesme: sono attesi la ministra Calderone e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La situazione

Cgil, Cisl e Uil in una nota «esprimono soddisfazione per l’incontro» e ribadiscono la necessità di un impegno straordinario da parte del governo nazionale e regionale per mantenere operative le filiere produttive e promuovere nuovi investimenti nel Sulcis. «La combinazione della Cigs e degli Accordi di programma rappresenta un approccio integrato utile a sostenere le imprese e i lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa, promuovendo la riqualificazione e il rilancio economico di territori in difficoltà». I sindacati hanno ribadito alla Regione la richiesta di istituire contestualmente un tavolo permanente per affrontare le politiche energetiche e dell’intero comparto industriale e produttivo sardo e sollecitato che si giunga entro le prossime settimane alla modifica del Dpcm e si autorizzi la realizzazione della dorsale del metano in Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA