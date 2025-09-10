Vertenza Sulcis, ritardi e polemiche 

Delle fabbriche di Portovesme (Sider Alloys, Eurallumina e Portovesme srl) si parlerà in vertici specifici già fissati dal Mimit. La Regione chiede risposte concrete. «Sulle grandi vertenze ci sia un cambio di passo e risposte immediate con interventi concreti – dice Emanuele Cani, assessore all’Industria - in primis sul fronte dei costi energetici che rappresentano per il rilancio delle aziende fortemente energivore un punto di partenza assolutamente prioritario». Tra i nodi più spinosi c’è il Dpcm Energia che, tra le altre cose, dovrebbe stabilire le modalità di arrivo del gas nell’isola. «Il ministro ci ha dato buone speranze e ora attendiamo risposte imminenti, perché il Dpcm è determinante per la ripresa produttiva di Eurallumina», ha sottolineato l’assessore all’Industria.

I sindacati

Dal Tavolo Sulcis le organizzazioni sindacali invocano risposte sulla crisi delle produzioni industriali a Portovesme. «È decisamente preoccupante e oltretutto poco rispettosa per la Sardegna e i suoi lavoratori la mancata risposta del ministro Urso – dice Fausto Durante, segretario regionale della Cgil - rispetto alle sollecitazioni sugli impegni e le dichiarazioni da lui fatte in precedenti incontri e in particolare nella visita nel Sulcis Iglesiente del 27 dicembre scorso, sulla strategicità per tutto il Paese delle produzioni di piombo, zinco e alluminio nel Sulcis Iglesiente». Durante il vertice di ieri al Ministero non sono mancati i riferimenti a nuove iniziative e nuovi progetti. «Si può ragionare anche di nuove iniziative, di siti di stoccaggio – dice Durante – di materie prime critiche, di riutilizzo di materiali che derivano dalle bonifiche, ma è necessario fare chiarezza sul rilancio del primario». Dalla Uil arriva l’invito a fare presto. «Non possiamo più tollerare silenzi e ritardi – dicono la segretaria confederale della Uil Vera Buonomo e la segretaria della Uil Sardegna Fulvia Murru – che impediscono di rilanciare produzioni strategiche, condannando il territorio alla disoccupazione. Ci aspettiamo che dai tavoli sulle singole vertenze vengano fuori risposte concrete e soluzioni reali». La Cisl chiede un progetto industriale articolato. «La crisi del Sulcis – dice il segretario regionale della Cisl Pierluigi Ledda – non può essere affrontata con logiche emergenziali o rinvii continui. È necessario un progetto industriale chiaro che ridia prospettiva ad un territorio che da oltre un decennio vive la deindustrializzazione». All’incontro di ieri mattina ha partecipato anche il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori. «Tutti i progetti, nuovi o vecchi, che possiamo immaginare per il Sulcis si scontreranno con le gravi mancanze infrastrutturali – ha detto – si metta mano a questo gap, a partire dal porto industriale».

Il caso Rwm

Andrea Porcu, direttore generale di Confindustria Sardegna Meridionale, presente al tavolo romano, ha parlato della Rwm: «Hanno già realizzato investimenti significativi e creato opportunità di lavoro per numerosi lavoratori, e che oggi vorrebbero crescere ulteriormente. Bisogna accelerare su questo». Parole condivise anche dal ministro Adolfo Urso: «È necessario sbloccare al più presto l’investimento di Rwm dando un segnale positivo agli operatori internazionali».

