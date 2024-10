Vertenza Sider Alloys, domani lavoratori in sciopero 

All’autunno caldo del Sulcis si aggiunge la vertenza Sider Alloys. Per lunedì le segreterie dei metalmeccanici di Fiom Cgisl, Fsm Cisl, Uilm Uil e Cub hanno proclamato lo sciopero, chiedendo l’intervento del Governo.

«Dopo il mancato pagamento del welfare - si legge nella nota diffusa dalle organizzazioni sindacali - del fondo pensione, della sanità integrativa, adesso c’è anche il ritardo nel pagamento degli stipendi ed il licenziamento delle lavoratrici della mensa in conseguenza del mancato pagamento degli appalti. Il Governo prenda atto della inaffidabilità dell’azienda, lunedì sarà sciopero». Venerdì si è svolta l’assemblea dei lavoratori (inclusi i dipendenti Gms e quelli delle altre ditte che operano all’interno dello stabilimento), un incontro da cui sono emerse diverse criticità, tra cui il ritardo nel pagamento degli stipendi. I metalmeccanici hanno proclamato lo sciopero per lunedì. Un anno fa la Sider Alloys era stata inserita in un provvedimento che apriva ad una garanzia Sace sugli investimenti del rilancio, che ancora deve concretizzarsi. «Da una parte si chiedono finanziamenti a garanzia pubblica - scrivono i sindacati - dall’altra si proroga la cassa integrazione ordinaria e non si pagano gli stipendi nei tempi previsti».

