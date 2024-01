Vertenza Sardagru, appello per salvare i posti di lavoro 

«Trovare soluzioni per tutti i lavoratori»: sul futuro degli operatori portuali di Portovesme i sindacati chiedono una soluzione complessiva per tutti i dipendenti coinvolti nella commessa di lavoro scaduta per le operazioni di carico e scarico nella banchina della Portovesme srl.

Il consiglio di amministrazione della Sardagru ha ufficializzato la conclusione della commessa e il licenziamento degli operatori non appena saranno concluse le ultime operazioni in corso al porto industriale. A questa azienda subentrerà la Sir, una società già operativa a Portovesme nella banchina Enel. Nel frattempo i 12 lavoratori restano con il fiato sospeso, in attesa di sapere se tutti saranno riassorbiti dalla nuova azienda.

«Dopo l’annuncio di fine anno abbiamo chiesto e ottenuto un primo incontro con la Sir - dicono Giancarlo Lampis (Filt Cgil), Simone Atzori (Fit Cisl) e Enrico Vidili (Uil) - che si è resa disponibile ad assorbire alcuni dei lavoratori e ad individuare con le organizzazioni sindacali soluzioni per tutti e dodici. Di fatto, però non c’era alcun atto ufficiale da parte della Sardagru da cui poter avviare le procedure necessarie per stipulare i nuovi contratti». La riunione del consiglio di amministrazione della Sardagru ha confermato ufficialmente la decisione già ventilata prima delle feste: le attività di imbarco e sbarco da Portovesme cesseranno e tutto il personale sarà licenziato, dopo aver completato l’ultimo lavoro, commissionato il 30 dicembre e che si concluderà nei primi giorni della prossima settimana. La Sardagru ha inoltre assicurato che l’indennità sostitutiva di preavviso sarà a carico dell’azienda. Oggi si svolgerà un incontro in videoconferenza tra la Sir e le organizzazioni sindacali, mentre la Filt Cgil ha chiesto un incontro al Prefetto.

«Questa partita deve essere affrontata nella sua interezza - si legge nella nota sindacale - consapevoli che il futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie è legato alle commesse della Portovesme srl e ai termini del rapporto che sarà instaurata tra questa e la Sir. Siamo certi che si possano trovare soluzioni per tutti e dodici i lavoratori».

