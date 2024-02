Vertenza sanità, è guerra fra sindacati e Asl 

È guerra senza quartiere ormai tra le organizzazioni sindacali e il direttore generale della Asl di Olbia, Marcello Acciaro. Secondo le sigle Cgil Funzione pubblica e Uil Fpl dagli ospedali della Gallura è in atto una vera e propria fuga del personale sanitario «per la mancata valorizzazione dei lavoratori e per il clima che si è creato dentro la Asl». I sindacalisti, che hanno già proclamato una prima giornata di sciopero (19 febbraio), considerano una provocazione la recente risposta dell’azienda che ha parlato di una adesione minima alla protesta. Le sigle, in proposito, parlano di violazione dei diritti e delle libertà sindacali e di «atti ostili ai diritti del personale sanitario». Secondo i rappresentanti di medici, infermieri e delle altre figure dell’organico ospedaliero è in atto una fuga dal Giovanni Paolo II e dagli altri ospedali del nord est, perché la condizione dei lavoratori è diventata insopportabile. In particolare, i sindacati parlano di un clima ostile che sta causando danni pesantissimi alle strutture ospedaliere. Si parla del mancato pagamento di produttività e progressioni per l’anno 2022 e mancato avvio della contrattazione per il 2023. Secondo le sigle (rappresentate da Jessica Cardia e Vito Langiu) gli specialisti sono preoccupati per la rivoluzione annunciata da Acciaro, che prevede l’utilizzo dei medici anche in ambiti diversi dalle loro qualifiche, un elemento che sta contribuendo, sempre secondo i sindacati, ad alimentare sfiducia e paura del personale. Le sigle hanno chiesto un incontro urgente con Acciaro.

