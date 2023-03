Vertenza Sanac, riparte la mobilitazione 

Riparte la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Sanac nell’area industriale di Macchiareddu, per il quale non si intravede una via d’uscita. Dopo tre bandi di vendita andati deserti, l’ipotesi è di procedere a un quarto bando che preveda la vendita separata dei quattro siti produttivi: oltre ad Assemini, Vado Ligure, Gattinara e Massa Carrara. «Siamo fortemente preoccupati per l'incertezza che si sta determinando e per l’assenza di risposte da parte del Mimit», fanno sapere i segretari territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Ultec Uil Giampiero Manca, Nicola Defraia e Elena Dejas.

L’avvio della mobilitazione sarà segnato, domani dall’assemblea delle rsu prevista a partire dalle 10 nel piazzale antistante lo stabilimento.

La fabbrica di Assemini occupa 60 lavoratori diretti più l’indotto e opera dagli anni ‘60 producendo manufatti refrattari rivolti in particolare all’acciaieria di Taranto.

La crisi si è concretizzata dal 2021, quando le commesse sono state interrotte. Da circa un anno il forno di Assemini è spento ed è stata attivata la cassa integrazione straordinaria che incide per circa il 70 per cento della forza lavoro.

Le segreterie nazionali sindacali hanno sollecitato ancora una volta un incontro urgente al Ministero. (v. m.)