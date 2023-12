Vertenza Rosas, c’è l’ipotesi di una coop dei dipendenti 

Riunione dei soci dell'associazione Miniere Rosas costituita dal Parco geominerario e dal Comune di Narcao. Si è svolta nella sede del geoparco e hanno partecipato anche i 7 dipendenti rimasti in forza nel sito. «L'incontro – racconta Pier Luigi Garau, uno dei 7 dipendenti – non ha portato novità se non che, quasi probabilmente arriverà un commissario che dovrà occuparsi dello scioglimento e della liquidazione dell'associazione che gestisce le miniere di Rosas». Ai dipendenti è stata fatta una proposta: «Quella di costituire, noi dipendenti, una cooperativa o una associazione che si prenda in carico la gestione della miniera». Il presidente Giovanni Maria Lai e il sindaco di Narcao Antonello Cani spiegano che «si sta valutando l'istanza della cassa integrazione e nel contempo un accordo di programma con il parco, dove lo stesso contribuirebbe ad erogare un finanziamento. La condizione è che le somme erogate siano utilizzate per le attività di promozione e valorizzazione dell'ecomuseo, escluse le attività commerciali. Si chiederà pertanto un nuovo parere all'avvocatura dello Stato relativamente alle quote sociali pregresse non erogate». Il prossimo incontro sarà il 28 dicembre: si saprà se si potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali e procedere alla messa in liquidazione dell'associazione. L'obbiettivo è salvare i posti di lavoro.

