Vertenza Renovo, i sindacati chiedono chiarezza all’azienda 

La vertenza della Renovo BioEdil di Iglesias approda in Regione, mentre prosegue la mobilitazione della Fillea Cgil contro la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda per 12 dipendenti. L’assessore regionale Emanuele Cani, dopo l’incontro con Rsu e sindacato, ha annunciato la convocazione a breve di un tavolo con i vertici della società e le rappresentanze dei lavoratori. «È necessario incontrare i vertici aziendali – ha detto Cani – per comprendere le ragioni che hanno portato alla procedura di licenziamento e conoscere quali siano le intenzioni dell’azienda. La Regione vuole favorire un confronto tra le parti per valutare tutte le possibili soluzioni». La procedura di licenziamento, avviata il 28 agosto, è stata presentata dall’azienda come una «scelta organizzativa irreversibile e non sindacabile». Nello stesso tempo l’azienda avrebbe segnalato la necessità di nove nuove posizioni, che solo in parte potrebbero assorbire i lavoratori coinvolti. «L’azienda continua a non essere chiara e a non fornire informazioni sul piano industriale», dice la segretaria Fillea Erika Collu, che aggiunge: «La produzione non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi industriali previsti». Intanto lunedì 21 settembre ci sarà un’assemblea davanti allo stabilimento. (ma. l.)

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