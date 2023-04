Vertenza Portovesme srl, oggi il nuovo vertice a Roma 

Nuovo vertice ministeriale per il caso Portovesme srl, oggi a Roma. La sottosegretaria del ministero per le Imprese e il Made in Italy Fausta Bergamotto ha riconvocato la Regione e le organizzazioni sindacali per discutere dell’emergenza che interessa la fabbrica di proprietà della Glencore: buona parte degli impianti sono fermi a Portovesme, fonderia chiusa a San Gavino, lavoratori in cassa integrazione. Mentre Governo e sindacati chiedono il riavvio dei reparti chiusi, anche in considerazione dei prezzi dell’energia elettrica in calo rispetto ai mesi scorsi, l’azienda non si è detta disponibile al riavvio con le attuali condizioni.

Oggi a Roma non sarà presente l’azienda: la convocazione del vertice in videoconferenza è indirizzata ai sindacati e alla Regione. A proposito della modalità, le organizzazioni sindacali hanno chiesto che l’incontro si svolgesse in presenza ma non sono giunte comunicazioni diverse rispetto alla convocazione in videoconferenza. Ieri mattina alla Portovesme srl si è svolta l’assemblea dei lavoratori per fare il punto della situazione in vista dell’incontro con il ministero previsto per oggi. Per i sindacati il confronto tra governo e azienda deve concentrarsi sul riavvio degli impianti e quindi sui costi energetici e sugli strumenti per affrontare i problemi, affrontando il capitolo riconversione solo dopo aver raggiunto la garanzia degli impianti in marcia.

