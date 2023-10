Vertenza in stand by, riparte la mensa 

L’ultima firma è arrivata giovedì sera, determinante per chiudere l’accordo con la ditta e far partire finalmente il servizio mensa. Con una settimana di ritardo rispetto alla data iniziale. «Da lunedì i bambini di tutte le scuole di Selargius potranno usufruire della mensa», l’annuncio del sindaco Gigi Concu a nome anche dell’assessora alla Pubblica istruzione, Oriana Bernardi. «Grazie all’accordo raggiunto tra l’azienda affidataria del servizio e i lavoratori che dalla prossima settimana potranno prendersi cura dei bambini durante il pranzo, un importante momento anche di condivisione e socializzazione».

Il caso

Il malcontento era esploso poco più di una settimana fa con il grido d’allarme dei sindacati - Uil, Cgil e Cisl - con tanto di sit in davanti al Comune. Il rischio - a detta delle organizzazioni sindacali - sarebbe stato il drastico taglio delle ore, e quindi dello stipendio, per ciascun lavoratore assunto con il vecchio appalto concluso pochi mesi fa. «I nostri uffici hanno gestito la vicenda in maniera prioritaria facendo tutto ciò che era in loro potere», aggiunge Concu. «Ci scusiamo con le famiglie per l'attesa e per i disagi creati e ringraziamo chi si è prodigato per raggiungere l'obiettivo».

Un sospiro di sollievo per le centinaia di genitori costretti nell’ultima settimana a fare i conti con la chiusura della mensa a inizio dell’anno scolastico, con tanto di permessi chiesti al lavoro per riuscire a ritirare i figli da scuola all’ora di pranzo. Mentre i più fortunati sono riusciti ad affrontare la situazione di emergenza facendo ricorso a nonni e baby sitter.

Vertenza aperta

Ma la vertenza sindacale non sembra per niente chiusa. Tanto che la Uil - tramite comunicazione scritta da un legale di fiducia - continua a parlare di «contratti illegittimi» per i lavoratori assorbiti dalla nuova ditta - la Your way - per una serie di condizioni contrattuali che - a detta del sindacato - non sarebbero state rispettate con le nuove assunzioni. «Il nostro rammarico è che qualche lavoratore ha dovuto rinunciare al posto per le diverse condizioni contrattuali proposte, ovviamente peggiorative», dice Silvia Dessì della Uiltucs riferendosi ad alcuni operatori che hanno deciso di non firmare, e di fatto non verranno assorbiti dalla nuova ditta.

Nel frattempo lunedì il servizio parte, con gli occhi delle organizzazioni sindacali puntati: «Staremo a vedere cosa succede», conclude Dessì, «il Comune ci ha assicurato che vigilerà, ma qualora venisse riscontrato qualche problema, anche nella qualità del cibo, siamo pronti a riprendere con le iniziative sindacali».

