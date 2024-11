Vertenza Glencore, convocazione al ministero 

Appuntamento a Roma per discutere della vertenza Glencore.

La convocazione è arrivata ieri mattina dal Ministero delle imprese e del Made in Italy ai rappresentanti delle istituzioni, all’azienda e alle organizzazioni sindacali: l’appuntamento è per il 5 dicembre, alle 10, al Mimit.

Una notizia attesa dai sindacati che, alcuni giorni fa, durante l’assemblea convocata alla Portovesme srl per fare il punto sulla vertenza e decidere le ulteriori azioni di protesta hanno annunciato l’organizzazione di una manifestazione a Roma per la fine della prossima settimana sotto il ministero delle imprese e del made in Italy. Resta da capire se la decisione della protesta oltre Tirreno sarà mantenuta anche dopo questa convocazione. Intanto resta lo stato di agitazione, il blocco degli straordinari e delle reperibilità e la richiesta di consultazione preventiva delle Rsu per ogni intervento di carattere non ordinario, a tutti i livelli.

Al Mimit si attendono risposte sulle produzioni di zinco e piombo, dettagli sul progetto litio che non viene considerato sostitutivo delle produzioni a rischio perchè, oltre alle tante criticità soprattutto ambientali, non viene considerato sufficiente a salvaguardare la forza lavoro attuale. (s. p.)

