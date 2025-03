Vertenza Flumendosa, sì di sindacati e politici 

Il futuro del paese e, in generale, del territorio che vive a stretto contatto con il Flumendosa. È stato questo il tema del convegno “Vertenza Ballao: una vertenza delle zone interne", tenuto ieri al centro DoSa. Un appuntamento al quale hanno preso parte rappresentanti della politica, dei sindacati e dell'università. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Chicco Frongia che ha ribadito le tre richieste del Comune. «Indennizzo di 500mila euro all’anno per la perdita del reddito, 20 milioni di euro per lo sfruttamento illegale del Flumendosa e fornitura gratuita dell’acqua ai residenti, al netto dei costi di depurazione e distribuzione». Proprio mentre parlava il sindaco, in segno di protesta gli esercizi commerciali del paese sono rimasti chiusi per un'ora.

Tra gli interventi ci sono stati quelli dei tre rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Simona Fanzecco Giuseppe Atzori e Andrea Lai, che hanno sposato la vertenza, chiedendo alle istituzioni politiche la creazione opportunità nel territorio. Aree, hanno sottolineato i tre segretari, «che hanno bisogno di poter creare opportunità affinché i giovani possano continuare a viverci, senza essere costretti a migrare». Importanti sono stati anche gli interventi dei consiglieri regionali Paolo Truzzu, ex sindaco di Cagliari, e Paola Casula, sindaca di Guasila. Truzzu ha rimarcato il suo impegno per portare la vertenza nei banchi del Consiglio regionale, Casula vorrebbe lavorare su un piano di investimenti decennale per il territorio. La presidente dell'Anci, Daniela Falconi, ha definito la vertenza «un simbolo per tutta la Sardegna».