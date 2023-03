Vertenza ferrovia, Ghirra (Avs) porta il caso alla Camera 

La vertenza del Nuorese, che rivendica una Ferrovia statale, approda alla Camera grazie a un’interrogazione presentata dalla deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra Francesca Ghirra, membro della commissione Trasporti, al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La risposta del Governo, è attesa per le 14. Ghirra vuole sapere tutto sul mancato passaggio s della gestione della tratta Nuoro-Macomer da Arst a Rete ferroviaria italiana. «E quali iniziative urgenti di competenza - chiede la parlamentare - intenda avviare per garantire la riqualificazione e l'ampliamento della tratta di cui in premessa e la realizzazione della ferrovia a scartamento ordinario che colleghi Nuoro alla tratta esistente, al fine di garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini sardi e porre fine all'inaccettabile isolamento delle suddette zone interne».

Dalla Regione sono già arrivate indicazioni chiare. Il progetto inserito nella misura 3 del PNRR, Infrastrutture e mobilità sostenibile, ha già avuto un sostegno tangibile. «Una mozione - ricorda Ghirra - ha impegnato la Regione a cedere la proprietà e la gestione della linea Nuoro-Macomer ad Rfi (Rete ferroviaria italiana) per la sua riqualificazione in linea di interesse nazionale, a scartamento ordinario ed elettrificata, ed attivare tutte le iniziative per fare in modo che la provincia di Nuoro possa beneficiare della quota parte del Pnrr infrastrutture e trasporti missione 3».

Dalla maggioranza arriva un primo assaggio di replica. «Il Governo ha deciso di rispondere - afferma il deputato e presidente della commissione trasporti Salvatore Deidda -. Reputo che Arst debba tener conto del voto unanime del Consiglio regionale. Con un mio ordine del giorno avevo già impegnato il Governo a credere e investire nella tratta con la cessione a Rete ferroviaria italiana». A favore della ferrovia statale si sono pronunciati nei giorni scorsi il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, l’ex senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca e i consiglieri regionali Franco Mula ed Elena Fancello, entrambi sardisti. Tutti voglioni un treno veloce da e per Nuoro, ma questo treno stenta ad arrivare.

