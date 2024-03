Vertenza energia, incontro 

Il prefetto Salvatore Angieri ieri ha ricevuto una delegazione di dirigenti sindacali di Ugl chimici-energia. I rappresentanti hanno consegnato un documento che ripercorre le tappe sulla vertenza e-distribuzione Sardegna intrapresa da Ugl chimici-energia a novembre 2023 con le istanze rivendicate «a iniziare dai turni di reperibilità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nonché il contenimento del numero di ore di straordinario che annullano gli spazi fra vita e lavoro, ma soprattutto il miglioramento del clima di lavoro compromesso e divenuto tossico negli ultimi anni a causa di incomprensibili comportamenti aziendali» si legge in una nota. Si è parlato inoltre della «necessità di investimenti in infrastrutture, del rinnovo degli impianti e delle assunzioni di nuovi operai e tecnici poiché in queste condizioni non si può più gestire l’ordinario e diventa sempre più difficile garantire il servizio alla clientela» va avanti. Al termine dell'incontro i sindacalisti hanno chiesto al prefetto di Oristano di informare Ministeri e Governo. ( m.g. )

