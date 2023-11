Vertenza dei pescatori, arrivano gli indennizzi militari 

Si avvia alla soluzione la vertenza dei pescatori per il pagamento degli indennizzi delle servitù militari. Il ministro Guido Crosetto ha mantenuto gli impegni presi nei giorni scorsi a Cagliari e ha dato disposizioni affinché si proceda a liquidare l’intero importo che spetta a tutti i pescatori della Sardegna interessati agli indennizzi.

I soldi a disposizione dei Comuni erano stati bloccati a causa di un pignoramento presso terzi a vantaggio dei parenti delle vittime del dovere, lasciando i destinatari senza un euro. Unica eccezione Teulada che era riuscita ad anticipare il 77,7 per cento.

«Le aperture di credito sono state perfezionate» si legge nella nota del Ministero, pertanto i Comuni, già da ieri erano impegnati a trasferire gli elenchi elaborati già da tempo al Poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra e al Comando Militare dell’Esercito che provvederanno direttamente a pagare le somme dovute ai pescatori.

Capo Frasca, Capo San Lorenzo e Capo Teulada, le zone oggetto delle servitù in argomento. «Tiriamo un sospiro di sollievo - dice il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - e l’occasione è d’oro per dire che questa incombenza, ma lo dico con tranquillità e pacatezza, di fatto potrebbe essere gestita direttamente tutti gli anni dal personale della Difesa. Come ho sottolineato io ma anche i colleghi più volte nel tempo, questa del pagamento delle servitù militari, per i Comuni è un’incombenza che richiede attenzioni particolari e il dispendio di personale e quindi di risorse. Se da ora in poi se ne occupasse direttamente l’esercito, per noi sarebbe decisamente meglio».

I pescatori esultano, anche perché la situazione che si è venuta a creare in queste ultime settimane aveva fatto preannunciare una protesta di massa della categoria. Era stato proclamato lo stato d’agitazione nei giorni scorsi erano state annunciate azioni eclatanti per non far passare nemmeno per un istante in secondo piano i timori di una categoria già in grave difficoltà prima ancora dello stop agli indennizzi. Ma adesso l’allarme è finalmemte rientrato: «Esprimo grande soddisfazione anche a nome dei colleghi che rappresento - ha detto Luciano Marica della Uila pesca - il pagamento in itinere arriva, infatti, in un momento delicatissimo. Eravamo preoccupati proprio perché i pescatori erano pronti a dare battaglia per ottenere ciò che ci spetta di diritto. Debbo anche dire che abbiamo mantenuto i nervi saldi, proprio nel rispetto di quanto previsto nel protocollo d’intesa tra noi e il ministero della Difesa».

