Vertenza Brotzu,  la protesta si allarga «Vogliamo i fatti» 

La nuova convocazione e le rassicurazioni dell’assessore alla Sanità non fermano lo stato di agitazione. «Basta parole e promesse, vogliamo fatti e giustizia»: nessun passo indietro dei medici dell'Arnas-Brotzu, in attesa di convocazione del Prefetto per il tentativo di conciliazione prima di un eventuale sciopero. Intanto la protesta si allarga: domani, negli uffici di piazza Palazzo, arriverà anche la nota del Nursing Up, il sindacato degli infermieri e professionisti sanitari: «Proclamiamo anche noi lo stato di agitazione e siamo pronti a nuove forme di protesta», annuncia il responsabile regionale Diego Murracino. «Non è più tempo di incontri, servono azioni concrete». Intanto lo stop a straordinari e prestazioni aggiuntive rischia di rallentare ulteriormente il sistema assistenziale, con preoccupanti ricadute sui malati.

L’assessore

All'indomani dell'assemblea infuocata nella sala del Businco, con tutte le sigle sindacali riunite insieme ai camici bianchi, arrivano alcuni chiarimenti del numero uno della Sanità Armando Bartolazzi, atteso - vanamente - alle dieci. «Nessuna diserzione, pur non essendo stato formalmente invitato mi ero detto disponibile a presenziare per un saluto all'assemblea. Ma sopraggiunti impegni istituzionali me l'hanno impedito», precisa con una nota nella quale ribadisce la nuova convocazione del 18 ottobre. «Le criticità rappresentate dai medici e dal comparto sono fondate e il tema della perequazione stipendiale è già allo studio dell'assessorato da diverse settimane. Sono già stati effettuati i conteggi preliminari che saranno presentati alle parti nella riunione del 18».

Ma la vertenza è già sul tavolo del Prefetto, che, data l'urgenza, sicuramente a giorni riunirà tutti attorno allo stesso tavolo - Regione, direzione Arnas e sindacati – anticipando la data scelta da Bartolazzi. Restano fermi i due punti messi nero su bianco nel documento che ha ufficializzato lo stato di agitazione: la mancata sottoscrizione del contratto integrativo aziendale e i dieci milioni stanziati dalla legge regionale 1 del 2023 che sarebbero dovuti servire per la perequazione dei fondi a disposizione delle aziende sanitarie. «Non siamo guerrafondai, chiediamo semplicemente giustizia: siamo l'azienda che garantisce più prestazioni nell'Isola ma continuiamo a essere penalizzati dal punto di vista economico», spiega Luigi Mascia, presidente regionale Cimo Fesmed. «Rivendichiamo il diritto di una retribuzione uguale a quelle degli altri e la stessa dignità». Conti alla mano: «La nostra produttività vale in media cinquecento euro l'anno, per i dipendenti delle altre aziende sanitarie si arriva a ottomila. Parliamo di un decimo in meno», sottolinea, «apprezziamo la convocazione del 18, ma non ci accontentiamo più delle promesse. Sino a quando non risolveranno il problema, lo stato di agitazione andrà avanti».

Gli infermieri

Nel malcontento generale che corre nella struttura di via Peretti si unisce anche il Nursing-Up. «La situazione è drammatica. Non è tollerabile che in un ospedale che da solo regge più della metà delle urgenze di tutta la regione si continuino a rimandare soluzioni urgenti e necessarie per evitare il collasso», sottolinea Murracino. «Siamo sotto di quattrocento operatori socio sanitari soltanto al Brotzu, carenza che ovviamente va a gravare sui carichi di lavoro degli infermieri, spesso demansionati e costretti a turni di 17 ore. Non è tollerabile, né dignitoso». Mancano all'appello anche infermieri: 600 circa - secondo il sindacalista - tra le varie aziende regionali. E si ritorna alle paghe più basse di chi presta servizio oltre la giurisdizione Arnas - Brotzu. «Da luglio a oggi dieci infermieri si sono dimessi per andare in altri ospedali dove le condizioni salariali sono nettamente migliori a fronte di una mole di lavoro inferiore. Di questo passo, tra due/tre anni se ne andranno tutti, e le conseguenze saranno devastanti». Da qui la nota sul nuovo stato di agitazione pronta a essere recapitata al Prefetto.

Sindacati medici

Nel generale malcontento si aggiunge il grido d'allarme delle organizzazioni sindacali Aaroi Emac, Anaao e Fassid, coadiuvati dalle segreterie regionali: «Esprimiamo preoccupazione per la situazione del Brotzu, che si occupa di patologie e traumi complessi per il Sud Sardegna, oltreché centro di riferimento regionale per molte patologie», scrivono. «Il personale è allo stremo, impossibilitato a offrire un'assistenza d'eccellenza e rispettosa della dignità del paziente per mancanza di operatori sanitari. L'assistenza sulle 24 ore è stata finora garantita solo grazie alla disponibilità degli operatori a lavorare molte più ore di quanto previsto dai contratti». Segni inequivocabili che la protesta va avanti.

