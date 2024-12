Vertenza Arpas, fumata bianca sul comparto Regione 

Tre anni di promesse, proteste e speranze. Trecento lavoratrici e lavoratori dell’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna, hanno finalmente intravisto uno spiraglio di luce. Ieri sera, davanti all’assessorato regionale agli Affari Generali, in viale Trieste, si è tenuto un sit-in mentre, all’interno, sindacati e Coran (Comitato per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) si confrontavano per dare attuazione a una legge rimasta sulla carta dal 2021.

Quella legge sancisce il passaggio del personale Arpas dal contratto della Sanità a quello del comparto Regione, una svolta che equiparerebbe i loro diritti e retribuzioni a quelli di altri dipendenti regionali. Un traguardo che sembrava irraggiungibile, nonostante i fondi necessari fossero stati stanziati già dal 2022.

A chiudere la serata, che ha visto anche attimi di tensione, è stata la tanto attesa “fumata bianca”. Roberta Gessa, segretaria generale della FP Cgil Sardegna, ha annunciato: «Durante la riunione ci sono stati presentati due accordi, uno per la rappresentatività e uno per il transito vero e proprio. FP Cgil e Cisl FP hanno firmato, mentre la Uil non ha aderito. Possiamo dire che il grande passo è stato compiuto, anche se resta la necessità di una certificazione ufficiale da parte della Giunta e della Corte dei Conti».Il ringraziamento di Gessa è andato all’assessora agli Affari Generali, Mariaelena Motzo, per aver portato, insieme al Coran, una proposta concreta e risolutiva: «Finalmente una proposta buona, rispetto a chi l’ha preceduta».

La mobilitazione di ieri è stata il culmine di una battaglia sofferta, in cui i sindacati hanno minacciato nuovi stati di agitazione per smuovere una situazione ormai stagnante. Alla fine l’intesa è arrivata e ora si attende l’ultimo via libera.

