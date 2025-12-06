Verstappen tenta la rimonta e parte in pole 

Abu Dhabi. Di più non poteva fare Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale di Formula Uno in cui è chiamato a rimontare 12 punti al leader della classifica, Lando Norris. L’inglese della McLaren partirà al suo fianco e davanti a Oscar Piastri, terzo in classifica a -16 dal compagno. Può succedere di tutto, anche se le due ”papaya” sono logicamente favorite.

In seconda fila c’è anche la Mercedes di George Russell, davanti alla Ferrari di un buon Charles Leclerc. Destino diverso per i loro compagni di squadra: Kimi Antonelli è 14°, Lewis Hamilton (fuori nel Q1 per lq quarta volta di fila!) addirittura 16° dopo essere finito a muro nelle “libere”.«Non ho molto da dire, in questo momento ho tanta rabbia dentro...», le sue parole.

«Sono molto felice», ha detto Max Verstappen, «l'unica cosa che possiamo controllare è questa e l'abbiamo fatta». L'olandese ha chiuso in 1'22”075, precedendo di due decimi il rivale Norris: «Congratulazioni a Max. È dura, sono dispiaciuto di non essere in pole ma voglio provare a vincere». Si parte alle 14 (diretta Sky Sport).

