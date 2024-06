Verstappen, sprint e pole position 

Tutto. Max Verstappen ha rastrellato tutto ciò che ha potuto nel sabato del Gp d’Austria, undicesima prova del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull (proprietaria dell’omonimo circuito di Zeltweg) ha vinto la Sprint race (terza sulle tre disputate quest’anno) e conquistato con il tempo di 1’04”314 la pole position che gli darà diritto di partire davanti a tutti oggi alle 15 (Sky Sport. Al via avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris, con la McLaren, Terzo tempo e seconda fila per George Russell con la Mercedes, quarto per Carlos Sainz con la prima delle due Ferrari. Charles Leclerc, protagonosta di un errore prima dell’ultima curva, sarà in terza fila col sesto tempo, preceduto da Lewis Hamilton con la Mercedes. Settimo Oscar Piastri (McLaren) e ottavo Sergio Perez (Red Bull).

Nella gara Sprint, il campione del mondo, partito dalla pole, ha invece preceduto le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Mercedes di George Russell, quinto Carlos Sainz su Ferrari, sesto Lewis Hamilton poi Charles Leclerc.

Verstappen è stato disturbato soltanto in avvio dalle McLaren, aiutate dal drs, come dimostra il sorpasso di Norris sulla Red Bull n.1 al quinto giro. Ma il tre volte campione del mondo ha reagito pochi secondi dopo per riconquistare il comando e non lasciarlo più, mentre Piastri ne ha approfittato per togliere il secondo posto al compagno di squadra. Leclerc, scattato decimo dopo i problemi al sistema antistallo nella Q3 venerdì, è riuscito se non altro a risalire al settimo posto e a conquistare due punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA