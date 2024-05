Verstappen, Sprint e pole ma le Ferrari sono in scia 

Max Verstappen vola sulla pista di Miami e si aggiudica la gara Sprint, la seconda della stagione del mondiale di Formula 1, poi la pole position, sesta su sei, come Senna e i grandissimi. in entrambi i casi l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc che però è sembrato riuscire a tenere il passo di gara del campione del mondo, pur senza mai metterlo in difficoltà. Segnali comunque positivi in vista della gara di stasera, alle 22 italiane su Sky Sport.

Nella Sprint, la Rossa è apparsa a proprio agio sul circuito statunitense ma la scuderia austriaca mantiene ancora un certo margine di vantaggio. A riprova c'è il piazzamento al terzo posto in solitaria di Sergio Perez. Sorprendente, invece, Daniel Ricciardo. L'australiano della RB ha chiuso al quarto posto al termine di un bellissimo duello con Carlos Sainz, difendendosi per tutti e diciannove i giri della gara dagli attacchi del ferrarista. Lo stesso spagnolo, dopo la bandiera a scacchi, si è accostato con la propria monoposto a quella dell'avversario e si è complimentato con lui. per questo ha stupito l’esclusione di Ricciardo dalla Q2, solo 18° in una qualifica che ha visto ancora Red Bull e Ferrari protagoniste.

Verstappen - che intanto in classifica con 118 punti ha allungato su Perez (91), Leclerc (83) e Sainz (73) – scatterà con a fianco il monegasco, mentre Carlos Sainz e Checo Perez saranno in seconda. In terza fila le McLaren di Norris e Piastri, in quarta le Mercedes di Russell e Hamilton.

