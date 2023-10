verstappen, sempre lui 

Austin. Ancora Max Verstappen. Il dominio dell'olandese volante in Formula uno sta diventando un incubo non solo per gli avversari, ma anche per chi, tifosi olandesi esclusi, vorrebbe almeno per una volta vivere emozioni diverse. Invece anche ad Austin il copione è stato lo stesso, così il tricampione del mondo ha colto il 50° successo della carriera e il 15° della stagione, eguagliando in quest'ultimo caso un record che già gli apparteneva dalla scorsa stagione. Insomma in questo fine settimana con i titoli mondiali già decisi, quello costruttori già vinto dalla Red Bull a Suzuka e quello piloti conquistato per la terza volta consecutiva da Verstappen in quel di Lusail, di emozioni ce ne sono state poche, nel segno di una supremazia schiacciante.

La gara

Verstappen è il cannibale della F1, anche se in questa circostanza ha provato a dargli fastidio chi distruggeva gli avversari prima di lui, ovvero il sette volte iridato Lewis Hamilton, la cui Mercedes è però attualmente normale e quindi poco può fare contro la Red Bull. Ma almeno questa volta gli appassionati possono provare a consolarsi pensando che se la Mercedes avesse anticipato la prima sosta, probabilmente avrebbe potuto giocarsi la vittoria o perlomeno impegnare più del solito Verstappen che in Texas ha vinto pur partendo dal sesto posto nella griglia. Il momento decisivo della sua gara è arrivato a metà gara, quando l'asso olandese ha portato il suo attacco a Norris in staccata di curva 12, in fondo al lungo rettilineo: mossa perfetta da parte del pilota della Red Bull, che è passato all'interno. E proprio Norris, alla fine, è stato uno dei promossi di giornata, perché ha tenuto botta e alla fine è andato sul podio, terzo dopo essere stato superato da Hamilton.

Le Rosse

Le Ferrari hanno chiuso rispettivamente al quarto e sesto posto, con Sainz e Leclerc, dando l'impressione che, almeno nel caso del monegasco, di poter fare qualcosa in più. Invece al giro numero 50 si è arreso al compagno di scuderia e poi, trovandosi in difficoltà, ha dovuto cedere il passo anche a Sergio Perez, per la gioia dei sostenitori messicani presenti sul circuito di Austin. Dove c'era stata, in precedenza e quando in Italia era notte, anche la gara sprint, conclusasi come poi sarebbe finito il gran premio: primo Verstappen, secondo Hamilton.

