Verstappen-pole, Leclerc in 2ª fila Sorpresa Mclaren 

Silvertsone. Niente di nuovo sotto… la pioggia. Anche a Silverstone il più veloce in qualifia è Max Verstappen. Il campione del mondo conquista la 27ª pole in carriera (la quinta consecutiva) e aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera da record. Oggi (partenza alle 16, diretta Sky Sport, differita Tv8 dalle 19) andrà a caccia dell'ennesimo successo per continuare ad allungare in testa al campionato.

Spunta Norris

Ma la vera sorpresa di questo sabato di qualifiche è targata McLaren con Lando Norris che partirà dalla prima fila proprio al fianco della Red Bull dell'olandese, e con l'australiano Oscar Piastri che aprirà la seconda fila con il terzo tempo, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo, e terza fila per l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, che si lascia dietro le Mercedes dei britannici George Russell e Lewis Hamilton. Fernando Alonso (Aston Martin) partirà in quinta fila con Pierre Gasly (Alpine). Ancora disastrosa la qualifica di Sergio Perez, stavolta eliminato con la sua Red Bull addirittura in Q1: partirà 16°.

I commenti

«È stata una qualifica pazza, frenetica, la pista era scivolosa in alcuni punti», ha commentato Verstappen. «In Q3 siamo riusciti a chiudere bene i giri, sono molto sorpreso di vedere le McLaren vicino a me». Si rammarica per la pole solo sfiorata Lando Norris, molto acclamato dal pubblico di casa: «Ci sono andato vicino. È un risultato straordinario per tutto il team. Max rovina sempre tutto a tutti noi», dice scherzando. «Un sabato così è veramente incredibile».

Quanto alla Ferrari, Charles Leclerc è chiaro, «l'obiettivo in gara è il secondo posto». Il monegasco, dopo aver dominato le terze libere ha faticato un po' nelle qualifiche. Ai microfoni di Sky spiega: «Ho lavorato tanto, abbiamo fatto passi in avanti in Q1 e Q2, mentre in Q3 a volte va bene a volte no, oggi non è andata bene. La McLaren va veramente forte, siamo rimasti sorpresi ma vediamo il loro passo gara».

