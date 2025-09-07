VaiOnline
Formula 1.
08 settembre 2025 alle 00:34

Verstappen, magia a monza mclaren battute, leclerc 4° 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MONZA. Un uomo solo al comando. Max Verstappen completa la sua splendida due giorni di Monza con un assolo dominante: converte la pole position in un largo successo che gli vale il tris in Italia (come Alain Prost e Rubens Barrichello) e la vittoria numero 66 in carriera. Il giro veloce gli sfugge solo perché Norris, secondo davanti a Piastri e staccato di ben 20”, brucia il traguardo all'ultimo giro, sulle gomme rosse, con il miglior crono di giornata. La Ferrari è delusa, giù dal podio e piuttosto anonima, se non nella bagarre in partenza con i corpo a corpo con protagonisti esemplari Charles Leclerc («Fa male, ci manca la macchina») e Lewis Hamilton: il monegasco chiude quarto, il britannico finisce sesto, in mezzo a loro George Russell, con la Mercedes. La buona notizia per la Rossa è l'aver allungato sul team tedesco Mercedes nella classifica costruttori (+20), complice il nono posto di Kimi Antonelli, tornato a punti dopo però aver perso una posizione a causa di una penalità di cinque secondi per guida irregolare. In ottica Mondiale, Norris rosicchia tre punti al compagno-rivale (-31), grazie al fair play della McLaren. È un ordine di scuderia a riconsegnargli la piazza d'onore dopo un errore grossolano di fissaggio pneumatico al pit-stop che gli era costato il sorpasso di Piastri a poche tornate del termine. «Questi sono i nostri principi», la semplice spiegazione del team principal, Andrea Stella.

Ordine d'arrivo : 1) Max Verstappen (Ola, Red Bull) in 1.13’24”325, 2) Lando Norris (Gbr, McLaren) a 19”207, 3) Oscar Piastri (Aus, id.) a 21”351, 4) Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 25”624, 5) George Russell (Gbr, Mercedes) a 32”881, 6) Lewis Hamilton (Gbr, Ferrari) a 37”449, 7) Alexander Albon (Tha, Williams) a 50"537, 8) Gabriel Bortoleto (Bra, Sauber) a 58”484 9) Andrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) a 59”762, 10) Isack Hadjar (Fra, Racing Bulls) a 1'03"891.

Mondiale Piloti : 1) Oscar Piastri (Aus) 324 punti 2) Lando Norris (Gbr) 293 3) Max Verstappen (Ola) 230 4) George Russell (Gbr) 194 5) Charles Leclerc (Mon) 163 6) Lewis Hamilton (Gbr) 117

Mondiale Costruttori : 1) McLaren-Mercedes 617 punti 2) Ferrari 280 3) Mercedes 260 4) Red Bull 239.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 