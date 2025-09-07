Verstappen, magia a monza mclaren battute, leclerc 4° 

MONZA. Un uomo solo al comando. Max Verstappen completa la sua splendida due giorni di Monza con un assolo dominante: converte la pole position in un largo successo che gli vale il tris in Italia (come Alain Prost e Rubens Barrichello) e la vittoria numero 66 in carriera. Il giro veloce gli sfugge solo perché Norris, secondo davanti a Piastri e staccato di ben 20”, brucia il traguardo all'ultimo giro, sulle gomme rosse, con il miglior crono di giornata. La Ferrari è delusa, giù dal podio e piuttosto anonima, se non nella bagarre in partenza con i corpo a corpo con protagonisti esemplari Charles Leclerc («Fa male, ci manca la macchina») e Lewis Hamilton: il monegasco chiude quarto, il britannico finisce sesto, in mezzo a loro George Russell, con la Mercedes. La buona notizia per la Rossa è l'aver allungato sul team tedesco Mercedes nella classifica costruttori (+20), complice il nono posto di Kimi Antonelli, tornato a punti dopo però aver perso una posizione a causa di una penalità di cinque secondi per guida irregolare. In ottica Mondiale, Norris rosicchia tre punti al compagno-rivale (-31), grazie al fair play della McLaren. È un ordine di scuderia a riconsegnargli la piazza d'onore dopo un errore grossolano di fissaggio pneumatico al pit-stop che gli era costato il sorpasso di Piastri a poche tornate del termine. «Questi sono i nostri principi», la semplice spiegazione del team principal, Andrea Stella.

Ordine d'arrivo : 1) Max Verstappen (Ola, Red Bull) in 1.13’24”325, 2) Lando Norris (Gbr, McLaren) a 19”207, 3) Oscar Piastri (Aus, id.) a 21”351, 4) Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 25”624, 5) George Russell (Gbr, Mercedes) a 32”881, 6) Lewis Hamilton (Gbr, Ferrari) a 37”449, 7) Alexander Albon (Tha, Williams) a 50"537, 8) Gabriel Bortoleto (Bra, Sauber) a 58”484 9) Andrea Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) a 59”762, 10) Isack Hadjar (Fra, Racing Bulls) a 1'03"891.

Mondiale Piloti : 1) Oscar Piastri (Aus) 324 punti 2) Lando Norris (Gbr) 293 3) Max Verstappen (Ola) 230 4) George Russell (Gbr) 194 5) Charles Leclerc (Mon) 163 6) Lewis Hamilton (Gbr) 117

Mondiale Costruttori : 1) McLaren-Mercedes 617 punti 2) Ferrari 280 3) Mercedes 260 4) Red Bull 239.

