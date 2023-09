Verstappen l’imperatore 

Suzuka. Max Verstappen torna alla vittoria dopo il passo falso di Singapore e la Red Bull è campione del mondo costruttori per la sesta volta nella sua storia e con sei gare in anticipo sulla fine della stagione 2023 di Formula 1. La Ferrari compie il passo del gambero e torna alle mediocri prestazioni di questo 2023, surclassata anche dalla McLaren che occupa gli altri due posti del podio con Lando Norris e Oscar Piastri: per il Cavallino rampante, al traguardo quarto con Charles Leclerc e sesto con Carlos Sainz (vittorioso nell’ultimo Gp a Singapore), è tempo di pensare già al 2024.

Il trionfo

In Giappone il campione del mondo olandese, scattato dalla pole position, domina dal via alla bandiera a scacchi mentre è disastroso Sergio Perez sull’altra Red Bull, che si ritira a metà corsa dopo una serie di errori, collisioni e penalità. Nella gara, scattata ieri alle 7 ora italiana, le uniche emozioni sono i diversi contatti tra le monoposto di Hamilton su Mercedes e Perez e tra la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Bottas, contatti che provocano l’ingresso della safety-car per permettere la pulizia del tracciato. Dal quinto giro si riparte e comincia il solito monologo dell’olandese volante, che con la sua ennesima vittoria porta nella bacheca della sua scuderia un nuovo trofeo e vede all’orizzonte anche il suo terzo titolo piloti consecutivo (è già a quota 400 punti nel Mondiale). Il trionfo potrebbe arrivare già nella gara sprint in Qatar tra due settimane.

Le reazioni

«Un weekend incredibile», ha detto Verstappen, «la macchina ha funzionato bene su ogni mescola. La cosa più importante è il titolo Costruttori». Deluse le Ferrari, che vedono avvicinarsi anche la McLaren. «Sappiamo che su questo genere di circuiti vanno molto forte», ha sottolineato Leclerc, «vediamo in Qatar se si confermano, in quel caso diventerebbe preoccupante». Per il compagno Sainz «il nostro ritmo era migliore di quanto dica il risultato. Sono partito benissimo e sono stato subito veloce ma siamo stati superati da Hamilton alla seconda sosta e questo ha compromesso la mia gara. Analizzeremo l’intero weekend per vedere se avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma il lato positivo è che il passo sia tornato quello che volevo». Per Frederic Vasseur, team principal della scuderia, «non si può essere soddisfatti quando si arriva quarti e sesti ma d’altro canto ci stiamo avvicinando alla Mercedes ed era difficile fare meglio. Abbiamo scelto la strategia corretta e tutto è andato piuttosto bene. L’obiettivo è recuperare la Mercedes nel campionato Costruttori e abbiamo guadagnato 4 punti». Prossima corsa l’8 ottobre in Qatar.

RIPRODUZIONE RISERVATA