Formula 1.
18 ottobre 2025 alle 00:29

Verstappen in pole nella Sprint a Austin 

Austin. Max Verstappen ha conquistato la pole position per la Sprint race del Gp degli Stati Uniti, 19ª prova del mondiale di Formula 1, sul circuito texano di Austin. In 1’32”143 l’olandese della Red Bull ha preceduto di appena 71 millesimi Lando Norris e di 0”380 l’altra McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica. Quarto il tedesco Nico Hulkenberg (Sauber), mentre le due Ferrari non hanno brillato: ottavo Lewis Hamilton a quasi nove decimi, addirittura decimo Charles Leclerc a 0”961.

Le prove libere

Lando Norris era stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere con la McLaren, nel tempo di 1’33”294. Alle sue spalle, a due decimi e mezzo Hulkenberg (Sauber), e (a 0”279) il compagno di squadra e leader del Mondiale, l'australiano Oscar Piastri. Quarto Fernando Alonso (Aston Martin) davanti a Max Verstappen con la Red Bull. I piloti avevano impiegato solo gli ultimi dieci minuti della sessione a cercare il tempo da qualifica, mentre gran parte dell'ora era stata dedicato al lavoro sul passo, con Lewis Hamilton che aveva fatto segnare il tempo più basso, con 1’34”857, mentre il suo migliore era stato appena sotto l'1’34”, l'ottavo in assoluto, appena dietro a George Russell con la Mercedes. Kimi Antonelli aveva chiuso col 18° tempo ma peggio era andata a Leclerc, costretto a rientrare ai box a causa di problemi al cambio, senza più rientrare in pista.

Per oggi il programma (con orario italiano) prevede la gara Sprint alle 19 e le qualifiche alle 23. Domani il Gp degli Stati Uniti alle 21, tutti in diretta su Sky Sport.

