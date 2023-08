Verstappen in casa è imbattibile Ferrari in affanno 

Zandvoort. Max Verstappen ha confermato anche sulla pista di casa, a Zandvoort, il suo attuale dominio sulla Formula 1, conquistando la 28ª pole position in carriera e l'ottava stagionale al volante di una Red Bull che riesce a far primeggiare sempre, in ogni condizione. Il pilota olandese ha inflitto mezzo secondo al più veloce degli altri, in questa occasione Lando Norris, con la McLaren, e tutto lascia pensare che anche in gara (alle 15 il via su Sky Sport) la lotta sarà serrata ma non per la vittoria. La pioggia, l'asfalto umido e quindi il sole hanno condizionato le qualifiche, che per la Ferrari sono state complicate come le libere. Carlos Sainz ha ottenuto il sesto posto, a 1”2 da Verstappen, Charles Leclerc è finito a muro nella Q3 cercando di fare il massimo con una bizzosa SF-23 e partirà dalla nona piazza.

I due ferraristi, a conferma del momento difficile, hanno rischiato per due volte di non partecipare alla sessione successiva - ma l'onta dell'eliminazione in Q2 è caduta su Lewis Hamilton, che sarà 13° in griglia -, mentre a loro agio sono apparse le McLaren e anche le Williams, con quattro vetture nella top 10. Alex Albon partirà in seconda fila a fianco del solido George Russell con la Mercedes, e Logan Sargeant dalla quinta a fianco di Leclerc, che dopo di lui ha saggiato la tenuta delle barriere del circuito. A causa dei due incidenti, le Q3 sono state interrotte con bandiera rossa per oltre mezz'ora, permettendo alla pista di asciugarsi sotto il sole e facilitando il compito dei piloti. Quanto alla McLaren, se Norris proverà a disturbare al via Verstappen, Oscar Piastri cercherà di fare lo stesso in quarta fila con Sergio Perez, che con la stessa Red Bull dell'olandese ha girato 1”3 più lento.

Sembra questa l'unica costante nel circus, dove quest'anno di gara in gara cambiano i co-protagonisti e ogni scuderia fatica a confermarsi. «Ci manca costanza», ha sottolineato il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, «ma accade a tutti i team. Siamo tutti molto vicini, una cosa anomala rispetto a qualche stagione fa, quando c'erano in fila due Mercedes, due Ferrari, due Red Bull».

