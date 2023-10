Verstappen fa subito la voce grossa a casa Perez 

Città del Messico. Subito un colpo, di fronte ai tifosi del suo compagno di squadra. Dominio di Max Verstappen nelle prime libere del Gran Premio di Formula 1 del Messico. Il campione del mondo della Red Bull mette le cose in chiaro sin dall’inizio griffa il miglior tempo in 1’19”718 precedendo la Williams di Alexander Albon (a 0”095) e appunto il pilota di casa Sergio Perez, sulla seconda Red Bull (a 0”297). Quarta la McLaren di Lando Norris (a 0”519) e quinta la Ferrari di Charles Leclerc (a 0”579). Settima l'altra Rossa di Carlos Sainz (a 0”761), mentre è soltanto undicesimo Lewis Hamilton (a 1”006). Nella prima sessione hanno girato anche alcuni piloti in prova, tra i quali Jack Doohan (figlio del mitico Mick, asso del motomondiale) sulla Alpine.

Nella notte è andata in scena la seconda sessione delle prove libere. Oggi la terza alle 19.30, quindi le qualifiche a partire dalle 23. Domani, alle 21 italiane il Gran Premio del Messico su Sky Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA