Verstappen è campione  

Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva in Qatar grazie all'uscita di pista del compagno di squadra Sergio Perez, secondo nella classifica del Mondiale, nella gara sprint. Oscar Piastri (McLaren) ha vinto la sprint e l'olandese della Red Bull, secondo, si è così laureato campione con sei gare alla fine della stagione. Sul podio anche la seconda McLaren con Norris. Sesto e settimo posto per le Ferrari di Sainz e Leclerc.

«È una sensazione fantastica, abbiamo fatto una stagione incredibile. Sono fiero di fare parte di questo team, cercheremo di migliorarci», queste le prima parole di Max Verstappen dopo aver conquistato il terzo titolo di fila, «la gara di oggi è stata divertente anche con le tante safety car, sono molto contento». Il tris iridato di Verstappen lo porta a raggiungere i brasiliani Ayrton Senna e Nelson Piquet, l'ex ferrarista Niki Lauda e altre due icone del passato come Jackie Stewart e Jack Brabham. Davanti a tutti, a quota sette titoli, ci sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Due anni fa vinse il titolo all'ultimo Gp, ad Abu Dhabi, al termine di una delle gare più incredibili nella storia della Formula 1, beffando non senza polemiche il super campione Lewis Hamilton. Correrà altri sei Gran premi da campione in carica.

La griglia

Questo l’ordine dei tempi, il via alle 19: 1) M. Verstappen (Red Bull), 2) G. Russel (Mercedes), 3) L. Hamilton (Mercedes), 4) F. Alonso (Aston Martin), 5) C. Leclerc (Ferrari), 6) O. Piastri (McLaren), 7) P. Gasly (Alpine), 8) E. Ocon (Alpine), 9) V. Bottas (Alfa Romeo Racing), 10) L. Norris (McLaren), 11) Y. Tsunoda (AlphaTauri), 12) C. Sainz Jr. (Ferrari).

