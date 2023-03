Verstappen dominante Le due Ferrari lontane  

Max Verstappen si conferma il più veloce nel venerdì di prove libere sul circuito di Gedda, dove domani si disputerà la seconda gara del mondiale di Formula 1 2023, il Gran Premio dell'Arabia Saudita. L'olandese della Red Bull ha abbassato di pochissimo il suo miglior tempo nella prima sessione (1:29.617), portandolo a 1:29.603, mentre si sono avvicinati Fernando Alonso, secondo con la Aston Martin (+0.208) e l'altro pilota Red Bull Sergio Perez (+0.299), ma anche Esteban Ocon, quarto con l'Alpine (+0.436).

Restano lontane, almeno sul giro veloce, le Ferrari: è nono Charles Leclerc (+0.738) e decimo Carlos Sainz (+0.989), entrambi davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. L'altro pilota Mercedes, George Russell, ha chiuso quinto a meno di mezzo secondo da Verstappen e poco davanti a Pierre Gasly con l'Alpine e Lance Stroll con l'altra Aston Martin. Appena prima delle Rosse c'è Nico Huelkenberg.

Rabbia rossa

«Non è certo bello partire con una penalità già al secondo gp, ma quello è il passato e noi dobbiamo andare avanti», ringhia Leclerc, «sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit in Bahrein, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose nuove per lottare con la Red Bull, voglio correre e fare di tutto per avere un buon feeling».

