Verstappen domina la prima giornata di test in Bahrein 

Sono soltanto test ed al via ufficiale al mondiale manca ancora molto ma nella prima giornata di test invernali di Formula 1 in Bahrein la Red Bull e Max Verstappen hanno lanciato un messaggio a tutto il circus: anche quest'anno la scuderia austriaca ed il pilota olandese sembrerebbero avere un discreto vantaggio su tutti. Il triplo campione del mondo ha fatto segnare il migliore tempo della giornata sul circuito di Sakhir, sopravanzando di oltre un secondo il britannico Lando Norris su McLaren e Carlos Sainz sulla Ferrari. Mentre l'altro ferrarista Charles Leclerc si è piazzato settimo.

Il distacco lascerebbe pensare che “non ci sia storia” ma molte variabili hanno certamente influito sui tempi delle monoposto. In primis, la strategia. Le scuderie hanno lavorato molto sulle proprie automobili questo inverno e non vogliono concedere riferimenti agli avversari. Quindi in molti hanno effettuato dei giri ma senza necessariamente spingere al massimo. I tempi sono poi condizionati dal carico di benzina che non era dato sapere, dal tipo di gomma usata e anche dalla temperatura della pista che nel corso della giornata è cambiata considerevolmente. In più tutte le scuderie per queste prove hanno soltanto una monoposto a disposizione che i propri piloti hanno dovuto necessariamente guidare a turno. In ogni caso nella Ferrari regna tranquillità. «Questa prima mattina di test è stata piuttosto produttiva, soprattutto in termini di chilometraggio percorso», ha detto Leclerc.

