Verstappen detta legge 

Sakhir. Tutti dietro alle Red Bull e a Max Verstappen. La Ferrari chiude solo al quarto posto con Carlos Sainz il primo Gp della stagione in Bahrein. Niente da fare per Charles Leclerc, che si ritira al 41° giro per un problema tecnico al motore quando era in terza posizione. Sul podio dietro allo scatenato campione del mondo e al compagno di squadra Sergio Perez finisce l’altro trionfatore di questo fine settimana, Fernando Alonso con l’Aston Martin, che fa festa come se avesse vinto. Sconsolato, come dargli torto, Leclerc: «In termini di performance eravamo lontani con il passo gara. Hanno trovato qualcosa», dice riferendosi alle Red Bull, «in qualifica eravamo vicini. È un’altra categoria», aggiunge.

Cattivi presagi

Già in mattinata i presagi non erano stati buoni, dal momento che sulla sua Ferrari erano stati installati una nuova centralina elettrica e una nuova batteria: due interventi che non prevedono penalità, ma danno l'idea della situazione. Per studiare, e possibilmente capire, il problema tecnico che ha fermato la Ferrari ci sarà tempo; resta il fatto che il prologo della stagione iridata per la casa di Maranello è disastroso.

La gara

Eppure la partenza è positiva per Leclerc che si insedia al secondo posto, alle spalle di Verstappen: l’olandese, dopo qualche giro, era già in fuga per la vittoria. Bravo Leclerc a scavalcare la Red Bull di Perez e a tenere accesa la speranza della Ferrari. Alonso, prima viene infilato da Hamilton, poi toccato da Stroll: non ha avuto conseguenze la vettura dello spagnolo, che ha rialzato la testa e ha cominciato a premere sull'acceleratore, dall'alto dei suoi 41 anni e di un’esperienza invidiabile. Prima di cominciare la rimonta, l'ex ferrarista è stato superato anche da Russell, pagando il prezzo per la scarsa aderenza dovuta al contatto precedente. Verstappen ha cominciato a spiccare il volo, fra un cambio gomme e una sgasata: in una decina di giri ha inflitto 8” di distacco alla Ferrari. Si è subito avvertita la superiorità della vettura del campione iridato nel passo gara, assolutamente fuori dalla portata degli avversari.