Verstappen, da Porto Cervo al Gp di casa 

La Formula 1 riparte dall'Olanda e soprattutto dall'idolo oranje Max Verstappen. Al termine della solita e lunga pausa estiva il Circus della velocità torna in pista a Zandvoort dove il campione del mondo della Red Bull proverà a inanellare l'ennesimo record davanti ai suoi tifosi.

L'olandese volante punta ad eguagliare le nove vittorie di fila dell'ex ferrarista Sebastian Vettel, oltre che a mettere, se ce ne fosse bisogno, un'altra pietra tombale sul Mondiale 2023 dove è in testa alla classifica con 125 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez.

In casa Ferrari c'è voglia di ripartire da quanto di buono fatto vedere a Spa, anche per farsi trovare pronti in vista del gran premio di casa, a Monza, tra due settimane.

E, intanto, il Gran Premio d'Olanda, 13° appuntamento della stagione, è un evento speciale tanto per la Red Bull quanto soprattutto per Verstappen, che nella gara di casa potrà anche raggiungere quota tre vittorie consecutive in tre edizioni del Gp dei Paesi Bassi sul tracciato situato a un passo dal Mare del Nord. «Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po’ di tempo rilassandomi con gli amici» ha detto Verstappen, che è stato qualche giorno in Costa Smeralda assieme alla fidanzata Kelly Piquet e all’amico e collega Nick De Vries, «sono entusiasta di iniziare la seconda metà della stagione adesso, e non c'è modo migliore per iniziare se non in Olanda, su un circuito fantastico».

RIPRODUZIONE RISERVATA