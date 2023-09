Verstappen da 10 e lode 

Monza. L'ennesimo trionfo e l'ennesimo record in Formula 1. Max Verstappen domina anche a Monza centrando la decima vittoria di fila superando l'ex ferrarista Sebastian Vettel e precedendo il compagno di scuderia Sergio Perez per una nuova doppietta Red Bull. Avvincente il Gran Premio d'Italia targato Ferrari, con Carlos Sainz che scattato dalla pole resiste 15 giri al campione del mondo e chiude terzo sul podio al termine di un bel duello con il compagno Charles Leclerc che deve accontentarsi della quarta posizione. Verstappen ora a quota 364 punti nel Mondiale mette un altro tassello importante che lo avvicina al suo terzo titolo.

La gara

Un problema alla AlphaTauri di Tsunoda a pochi secondi dal semaforo verde fa ritardare di una ventina di minuti il via. Al secondo semaforo, dopo la nuova procedura di partenza, fa sognare il bell'avvio delle Ferrari con Sainz che scattando dalla pole position riesce a lanciarsi al comando della gara tenendo bene dietro Verstappen. Va forte anche l'altra Rossa di Leclerc che mantiene la terza posizione conquistata in qualifica e cerca anche di minacciare il campione del mondo della Red Bull mettendosi sugli scarichi per la gioia della marea dei tifosi del Cavallino Rampante. Nei primi giri Sainz riesce a fermare gli attacchi di Verstappen mostrando i progressi della scuderia di Maranello, ma al giro 15 paga caro un piccolo errore: lo spagnolo blocca le ruote alla Roggia e l'olandese volante lo passa chiudendo prima la curva.

La lotta per il podio

Da qui in poi comincia un altro Gran Premio, con il leader del Mondiale che va in fuga come al solito e le Rosse a tentare il tutto per tutto: al giro 20 provano l'undercut sostituendo le gomme morbide con le dure, ma il colpo di strategia del muretto Rosso non riesce e al ritorno in pista le posizioni sono invariate con l'olandese della Red Bull davanti alle due Ferrari. Dietro a Leclerc e Sainz si sveglia intanto l'altra Red Bull di Sergio Perez che dopo aver passato la Mercedes di Russell per la quarta posizione si lancia all'inseguimento delle Rosse. Pochi giri e comincia la sfida tra il messicano e Leclerc che resiste come un leone fin che pu, ma al giro 32 viene sorpassato proprio sul traguardo ammutolendo i tifosi di Monza. Verstappen continua ad inanellare giri veloci con Sainz quasi a 10” di distanza dall'olandese e con Perez quasi sugli scarichi. Ne nasce un nuovo duello tra il messicano della Red Bull e lo spagnolo che a pochi giri dalla bandiera a scacchi deve cedere la seconda posizione. Finale scoppiettante con le due Ferrari a contendersi la terza piazza a suon di sorpassi e controsorpassi al limite. Alla fine è Sainz a salire sul podio, ma è costretto a guardare dal gradino più basso del podio la super coppia Red Bull di fronte alla festante marea Rossa che sognava di vedere il Cavallino Rampante un po’ più in alto.

RIPRODUZIONE RISERVATA