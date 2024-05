Verstappen col brivido 

IMOLA. Max Verstappen vince una delle gare più difficili della sua vita, ma deve sudarsela fino all'ultima curva. E a Imola la McLaren manda un messaggio alla Red Bull: l'epoca del dominio assoluto è finita. Lando Norris arriva nei tubi di scarico del tre volte campione del mondo, dopo una quindicina di giri in rimonta che l'hanno portato a rosicchiare, settore dopo settore, diversi secondi all'olandese. A complicare la vita a Verstappen, oltre alle gomme dure che hanno funzionato molto meglio per la McLaren che per la Red Bull, anche la bandiera bianconera mostratagli dopo poco più di 20 giri: l'olandese ha dovuto correre una quarantina di tornate stando attento a non incorrere in un ulteriore track limit, che gli sarebbe costato una penalità di 5 secondi. Non è bastato a Norris per bissare la vittoria di Miami, ma l'assedio al dominatore degli ultimi anni ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.

Le rosse

A difendere l'orgoglio Ferrari è stato Charles Leclerc, che ha mantenuto la terza posizione della griglia di partenza. Dopo il pit stop il monegasco ha provato a farsi vedere negli specchietti di Lando Norris, fino a quando un piccolo errore e soprattutto il cambio di marcia del britannico hanno messo la McLaren fuori dal mirino. Alle sue spalle l'altra McLaren di Oscar Piastri, che nel balletto dei pit stop (i primi 5 hanno effettuato un'unica sosta), ha scambiato la posizione con la Rossa di Carlos Sainz giunto quinto. Poi le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, seguite dall'altra Red Bull di Sergio Perez sempre in ombra nel weekend. Nono è arrivato Lance Stroll su Aston Martin, a punti anche la padrona di casa faentina RB grazie a Yuki Tsunoda.

È comunque indubbio che per la Formula 1, quello di Imola ha l'aria di essere un weekend di svolta. Da molto tempo Verstappen non doveva impegnarsi così tanto per vincere un Gran Premio e il margine, di 7 decimi, è stato davvero esiguo per una gara priva di safety car. Decisiva è stata la pole position conquistata a sorpresa dall'olandese sabato, anche grazie alla scia concessagli da Nico Hulkenberg della Haas.

Gioie e dolori

Si chiude così un weekend agrodolce per la scuderia di Maranello: sotto le aspettative per quanto visto nelle prove libere del venerdì dominate da Leclerc, ma per il Cavallino è un ritorno sul podio di Imola diciott'anni dopo il trionfo di Michael Schumacher datato 2006. E i tifosi hanno apprezzato, con una corsa sfrenata di gruppo lungo il circuito per accaparrarsi il posto migliore ai piedi del podio. Il lungo abbraccio collettivo alla Ferrari è durato anche dopo: ancora alle 18 erano un centinaio i tifosi assiepati fuori dalla sala della conferenza stampa per chiedere un autografo a Leclerc. L'ultima immagine di un weekend che ha portato oltre 200mila spettatori all'autodromo Enzo e Dino Ferrari.

RIPRODUZIONE RISERVATA