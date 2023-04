Verso Sant’Efisio, consegnato il Gonfalone al Terzo Guardiano  

La cerimonia ha concluso una giornata intensa. Nella mattinata il cocchio di gala, che accompagnerà il simulacro seicentesco del Martire Guerriero nel primo tratto del suo cammino fino a Villa Ballero, a Giorgino, è stato trasferito all'interno della chiesa, al centro della navata. A curare l’operazione, accompagnati da is gocius, sono stati i confratelli dell'Arciconfraternita del Gonfalone di Sant'Efisio Martire che – come ricorda la pagina ufficiale della festa – “hanno dovuto prestare la massima attenzione per via dell'importante mole delle ruote del cocchio e delle ridotte dimensioni degli spazi”. Per un mese saranno i confratelli collaterali a occuparsi del cocchio ed aprire le due porte a vetri della teca.

Il mandato di Riccardo Rocca come Terzo guardiano di Sant’Efisio è iniziato ufficialmente ieri alle 18 quando, al termine della messa in sardo nella chiesetta di Stampace, l’uscente, Bruno Casti, gli ha consegnato il Gonfalone. È il momento, secondo la tradizione, in cui Rocca si assume formalmente la responsabilità del buon andamento della 367ª edizione della Festa.

Giornata intensa

La cerimonia ha concluso una giornata intensa. Nella mattinata il cocchio di gala, che accompagnerà il simulacro seicentesco del Martire Guerriero nel primo tratto del suo cammino fino a Villa Ballero, a Giorgino, è stato trasferito all'interno della chiesa, al centro della navata. A curare l’operazione, accompagnati da is gocius, sono stati i confratelli dell'Arciconfraternita del Gonfalone di Sant'Efisio Martire che – come ricorda la pagina ufficiale della festa – “hanno dovuto prestare la massima attenzione per via dell'importante mole delle ruote del cocchio e delle ridotte dimensioni degli spazi”. Per un mese saranno i confratelli collaterali a occuparsi del cocchio ed aprire le due porte a vetri della teca.

Sempre ieri mattina si è svolta la consegna degli stendardi ai quattro plotoni di miliziani che accompagneranno e scorteranno il simulacro durante la solenne processione. Le insegne saranno restituite al termine del pellegrinaggio, il 7 maggio.

L’Alter Nos

Intanto l’Alter Nos, Roberto Mura, prosegue la sua preparazione a cavallo per essere pronto alle lunghe giornate che lo aspettano. Da quando ha ricevuto l’incarico dal sindaco, il 21 marzo scorso, il consigliere comunale sardista si reca regolarmente all’ippodromo del Poetto per esercitarsi. Nel frattempo presenzia a tutte le cerimonie religiose. Nei giorni della festa, il rappresentante della cittadinanza accompagnerà il simulacro di Sant'Efisio nella processione cittadina, poi fino a Nora e infine nel cammino di rientro verso la città.

In occasione della solenne ricorrenza, come da tradizione, Mura indosserà il classico frac, cilindro nero, guanti bianchi e fascia tricolore. Intorno al collo gli sarà apposta una fedele riproduzione del Toson d'Oro, il medaglione in oro massiccio donato alla municipalità di Cagliari nel 1679 da Carlo II re di Spagna.

© Riproduzione riservata