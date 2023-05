Verso le urne, Erdogan evoca il golpe del 2016 

Istambul. Difendere il futuro della Turchia anche a costo della vita. A poche ore dall'apertura dei seggi, Recep Tayyip Erdogan ha evocato gli scontri tra i militari golpisti e la popolazione a cui chiese di scendere in strada per fronteggiarli durante il tentato colpo di Stato del luglio 2016. «Quando è necessario, come durante la notte del 15 luglio, rivendichiamo la nostra indipendenza e il nostro futuro anche a costo della nostra vita», ha tuonato il Sultano in uno dei suoi ultimi messaggi per tentare di convincere i turchi a scommettere ancora su di lui, dopo vent'anni al governo.

Il clima incandescente

«Non getteremo un'ombra sulla volontà della nazione e sulla nostra democrazia», ha detto Erdogan. Il presidente turco ha evocato il bagno di sangue della notte del 15 luglio, quando morirono almeno 250 persone, al termine di una campagna elettorale già molto tesa. Nelle scorse settimane c'erano stati attacchi armati contro le sedi delle forze di opposizione e anche del partito di governo, mentre nei giorni scorsi contestatori hanno lanciato pietre contro gli autobus dove si trovavano i leader dei maggiori partiti di opposizione. Kemal Kilicdaroglu, il principale sfidante di Erdogan che l’altro ieri ha superato nei sondaggi il presidente turco in carica, ha invece accusato Mosca di interferenze. «Se volete che la nostra amicizia continui anche dopo il 15 maggio», il giorno successivo alle elezioni, «levate le vostre mani dallo Stato turco», ha affermato Kilicdaroglu denunciando «complotti» orditi dalla Russia. Il Cremlino ha smentito qualsiasi interferenza della Russia.

