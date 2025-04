Verso le urne: caccia al candidato 

Nominati gli aspiranti generali, ora è caccia alle truppe. Se finora l’attenzione era tutta sui nomi dei sindaci, con la scelta del Campo largo caduta su Emiliano Fenu, mentre l’Alleanza di civiche e centrodestra ha indicato Giuseppe Luigi Cucca, Progetto per Nuoro ha puntato su Lisetta Bidoni e il quarto candidato, Domenico Mele, sostenuto da Democrazia Popolare, ora è iniziata la corsa ai candidati nelle liste che si dovranno presentare entro 30 giorni dalle votazioni dell’8 e 9 giugno. Spuntano le indiscrezioni e alcune conferme.

Allenza per Nuoro

SiAmoNuoro sta valutando la candidatura di Pierluigi Saiu, mentre sono già certezze quelle di Salvatore Piredda e del capolista Emilio Zola, consigliere uscente. Nella coalizione che supporta Cucca, i sardisti calano il poker con la consigliera uscente Viviana Brau, gli ex Graziano Siotto, Claudia Camarda e Antonio Belloi, in lista anche il segretario della sezione 28 Aprile, Francesco Piras. Per Fdi, in lista Maria Annunziata Giannotti e Ivan Pinna, ma non dovrebbe esserci la coordinatrice Laura Sanna, mentre i Riformatori, per ora come certezza hanno quella di Gianfranco Moro. Un’altra Nuoro un’altra Sardegna, Narciso Guria. Le certezze di Forza Italia sono quelle di Maria Grazia Fois, da valutare la ricandidatura del consigliere Angelo Arcadu.

Campo largo

Quasi fatte le liste a sostegno di Fenu. Il Pd punterà sulla consigliera uscente Natascha Demurtas, sull’ex assessora Teresa Pintori, Marco Zoppi, Giovanni Mossa, Irene Melis, Elia Carai e Valeria Sirigu. I Riformisti per Nuoro hanno gli ex vicesindaci Leonardo Moro e Ivo Carboni e Giampiero Barbagli. Il M5S ha le certezze di Alessandro Murgia, Stefano Mannironi e Giovanni Uda. Uniti per Nuoro, l’ex assessora Eleonora Angheleddu, l’ex consigliere Francesco Guccini e Antonietta Mura. Nei Progressisti in forse l’ex vicesindaco Fabrizio Beccu, ma ci saranno gli ex consiglieri Gabriella Boeddu, Maria Boi, più Giuseppe Soddu. Nei Socialisti e nei Verdi, ecco Fausta Moroni e Giulia Corda.

Bidoni e Mele

Lisetta Bidoni oggi svelerà i nomi di Alessandro Tidore e Rosalina Sale, che si uniscono a quelli di Nico Manca, Giovanni Porcu e Mario Carcassi. Mentre a sostenere Mele, c’è Luca Montesu, Maria Rosaria Randaccio, Grazia Delrio e Mario Mele.

RIPRODUZIONE RISERVATA