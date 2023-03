Verso le elezioni Comunali, l’appello di Sicbaldi: è il momento di partecipare 

Un centro benessere comunale dotato di piscina, palestre e servizi per il il benessere che aiutino gli operatori turistici ad allungare la stagione, nuovi posti di lavoro attraverso i consorzi e l’Area marina protetta. Sono alcuni dei punti al centro del programma di “Evoluzione Villasimius”, il gruppo di Dante Sicbaldi (segretario) e Andrea Nateri (ex presidente del consorzio turistico di Villasimius) che venerdì 24 marzo alle 18 presso l’Hotel Fiore di Maggio si riunirà per la terza volta in vista delle elezioni del 28 e 29 maggio.

Nateri e Sicbaldi lanciano un appello a tutti i cittadini: «Questo è il momento – mettono in evidenza – in cui ognuno deve dare il proprio contributo, la partecipazione è molto importante».

Nel corso del precedente incontro le attese non sono andate deluse: «Eravamo davvero in tanti – aggiunge Sicbaldi – e questo ci ha fatto molto piacere. Purtroppo è venuto fuori il quadro di un paese politicamente spaccato. Con queste premesse è difficile parlare di programmi comuni ai rappresentanti dei differenti gruppi. La gran parte è concentrata più sulla conta dei voti che non a dialoghi costruttivi e valutazioni su programmi e progetti per il futuro di Villasimius».

In ogni caso «il confronto con la popolazione durante la scorsa riunione – conclude Sicbaldi - ha fatto emergere le concrete esigenze del paese. È opportuno che la politica ascolti la gente e crei dei tavoli di lavoro per dare reali risposte ai problemi».

Nel frattempo proseguono le trattative tra "Evoluzione Villasimius” e gli altri gruppi politici (in particolare con “Villasimius Unita” dell’ex sindaco di Villasimius Gianluca Dessì) per un eventuale accordo. In campo, al momento, ci sono altri cinque gruppi: quello di Gianluca Dessì (“Villasimius Unita”), di Michele Cireddu (Villasimius Viva), di Maurizio Marzi (Noi Siamo Villasimius), di Tore Sanna e di Pino Gagliardo.