Verso l’Ardia, lavori  al santuario  

Dopo le nomine delle bandiere per l’Ardia, a Sedilo iniziano l’attesa e i preparativi per i protagonisti e le loro famiglie, così come l’attività dell’associazione Santu Antinu presieduta da Angelo Porcu a cui spetta insieme alla parrocchia e al Comune l’organizzazione religiosa e civile della festa.

Ci sono anche le novità riguardano il santuario di San Costantino e l’anfiteatro comunale, al centro di un piano di interventi programmato dal Comune per migliorare l’area che circonda il luogo di culto. L’obiettivo è rendere gli spazi più funzionali e accoglienti, valorizzando il percorso e restituendo decoro a una zona simbolica per la comunità. «Stiamo investendo per riqualificare un’area che rappresenta identità e tradizione, migliorando il santuario e l’anfiteatro affinché diventino spazi pienamente fruibili da cittadini e visitatori», spiega il sindaco Salvatore Pes. Il costo è di 75mila euro finanziati dal bilancio comunale. ( s. c. )

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