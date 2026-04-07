VaiOnline
Sedilo
08 aprile 2026 alle 00:36

Verso l’Ardia, lavori  al santuario  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo le nomine delle bandiere per l’Ardia, a Sedilo iniziano l’attesa e i preparativi per i protagonisti e le loro famiglie, così come l’attività dell’associazione Santu Antinu presieduta da Angelo Porcu a cui spetta insieme alla parrocchia e al Comune l’organizzazione religiosa e civile della festa.

Ci sono anche le novità riguardano il santuario di San Costantino e l’anfiteatro comunale, al centro di un piano di interventi programmato dal Comune per migliorare l’area che circonda il luogo di culto. L’obiettivo è rendere gli spazi più funzionali e accoglienti, valorizzando il percorso e restituendo decoro a una zona simbolica per la comunità. «Stiamo investendo per riqualificare un’area che rappresenta identità e tradizione, migliorando il santuario e l’anfiteatro affinché diventino spazi pienamente fruibili da cittadini e visitatori», spiega il sindaco Salvatore Pes. Il costo è di 75mila euro finanziati dal bilancio comunale. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Cherosene da Sarroch per gli aeroporti sardi

Cuccureddu: tagli ai voli? Per l’Isola un disastro Boeddu (Cgil): la Regione copra eventuali rincari 
Marco Noce
Le polemiche

Selfie col pentito del clan, nuova grana per Meloni

Opposizioni all’attacco: deve chiarire. La premier: fango nel ventilatore 
Cremona

Massacrato in strada, muore ventenne

Prima preso a sprangate e poi pugnalato, fermato un minorenne 