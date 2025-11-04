Verso l’addio alla sopraelevata 

Che fosse il suo sogno nel cassetto lo aveva confessato nella conferenza stampa di fine anno del 2023, ieri in Consiglio comunale l'opposizione lo ha ratificato, bollando il maxi progetto come “un'idea progettuale del sindaco”. L'abbattimento della sopraelevata sud che unisce le due anse del golfo e il porto con l'aeroporto è entrata in Aula (in sordina) con una variazione di bilancio di tre milioni e trecentomila euro, stanziati dalla Regione per abbattere l'opera che ha cambiato la viabilità cittadina per quasi mezzo secolo. Se dalla posa della prima pietra, la strada che collega il centro città con i quartieri a sud ha diviso l'opinione pubblica tra oppositori e sostenitori, ieri le sue sorti hanno messo d'accordo tutti.

La discussione

Nessuna contestazione al progetto di demolizione dei piloni che interrompono lo sguardo su Tavolara da sostituire con un tunnel sottomarino a patto che la trasformazione sia concertata. I consiglieri del Partito Democratico criticano la decisione del primo cittadino di destinare le risorse, stanziate dalla Regione per la riqualificazione della strada, a sua discrezione e lamentano l'inerzia della commissione consiliare interessata. «I fondi stanziati dalla Regione non hanno come oggetto l’abbattimento della sopraelevata ma la ristrutturazione della Strada statale 125 e il sindaco decide di costruirci la sua idea senza un confronto», dice la capogruppo del Pd, Ivana Russu. Non è in discussione il progetto che potrebbe (anche) risolvere le criticità legate alla viabilità di un'arteria su cui grava lo scorrimento di alti flussi di traffico diretti in tutta la Sardegna ma la mancanza della discussione intorno a un'opera strategica. «Con opere così importanti bisognerebbe discuterne nelle commissioni consiliari come accade in tutti i grandi Comuni, che si decida tutto nell'esecutivo è antidemocratico», aggiunge Russu, comunicando che il suo gruppo formalizzerà una richiesta per la convocazione di una commissione dedicata agli interventi urgenti per la viabilità cittadina. La maggioranza rivendica la democraticità della scelta, sottoscritta dai cittadini nelle urne. «L'opera non è un'idea che arriva dalla volontà del singolo, è stata votata dalla maggioranza degli olbiesi considerato che l'abbattimento della sopraelevata era uno dei punti del programma elettorale del sindaco», replica l'assessora ai Lavori pubblici, Antonella Sciola.

