Verso l’addio al canale tombato 

Le immagini dell’alluvione del 2008 rimangono ancora negativamente impresse nella memoria dei cittadini di Furtei. Il paese si appresta a migliorare la sua sicurezza grazie a un’opera infrastrutturale da 2,4 milioni di euro progettata per risolvere definitivamente il rischio idrogeologico che da anni affligge il paese. Un obiettivo ambizioso che interessa non solo Furtei ma una buona porzione della Marmilla. La chiave è riportare alla luce del sole il canale Riu Mortu, che – tombato da decenni – attraversa il centro abitato: nelle sue condizioni attuali è insufficiente per lo smaltimento delle portate di piena e genera problemi.

Sezione insufficiente

«I lavori – dichiara il sindaco Nicola Cau, visibilmente soddisfatto – garantiranno sicurezza ai cittadini e rappresentano un passo fondamentale per la nostra comunità. Il progetto, curato dallo studio Tellus engineering di Cagliari, manterrà inalterato l’assetto viario e permetterà di affrontare con serenità anche le piene più intense».

L’intervento complessivo mira a ridurre le criticità idrogeologiche del Riu Mortu, affluente del Flumini Mannu il cui corso, nel centro abitato, risulta deviato e costretto in un canale tombato di sezione attualmente insufficiente, determinando condizioni di elevato rischio idraulico in un’ampia area del paese. La prima parte dei lavori si concentrerà sul tratto di valle, fino all’immissione nel del Riu Mortu nel Rio Flumini Mannu, mentre la seconda riguarderà la parte immediatamente a monte, fino all’imbocco del deviatore in piazza Giovanni XXIII.

Ponti e alveo più largo

Il progetto, suddiviso in due lotti di pari importo, è finanziato attraverso i fondi “Next Generation EU”. «L'iter burocratico per ottenere i fondi è stato lungo e complesso», continua Cau: «Le procedure hanno coinvolto molteplici enti e sono anche state richieste integrazioni dei fondi iniziali (la metà della somma infine ottenuta). I cantieri includono la costruzione e l’ampliamento di ponti, oltre all’allargamento della sede fluviale per cui sono già stati espropriati terreni di 13 proprietari. Il fondo del canale sarà in cemento armato, garantendo così una maggiore sicurezza e durabilità nel tempo. La durata prevista è di 300 giorni.

Questo intervento mira a prevenire situazioni drammatiche come quella vissuta nel novembre 2008, quando un nubifragio eccezionale provocò un'alluvione devastante. Il fiume in piena sommerse le campagne e nella sua corsa trascinava tutto via: un pastore rimase intrappolato con il suo gregge, elicotteri e sommozzatori furono impegnati in salvataggi disperati. Scene apocalittiche che, con i nuovi lavori, dovrebbero diventare un ricordo del passato. «Finalmente – conclude il sindaco – possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante per la sicurezza e il benessere di Furtei. Siamo pronti a guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia».

