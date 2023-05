Verso la Sagra delle ciliegie, due giorni di appuntamenti 

Cielo grigio e incerto sulla 49sima Sagra delle ciliegie organizzata il 3 e 4 giugno a Villacidro dalla Pro Loco, in contemporanea con i festeggiamenti civili per Sant'Isidoro e con l'iniziativa Monumenti Aperti, curata dall'associazione Imago Mundi in collaborazione con le scuole e l’amministrazione comunale.

«Il vortice di maltempo dovrebbe abbandonare la zona in un paio di giorni», si augura Giovanni Antonio Nurchis, presidente Pro Loco. «Sarebbe un peccato dover rinviare l’iniziativa. Oltre agli stand della produzione locale di ciliegie, protagoniste della sagra, abbiamo tante altre iniziative meritevoli. Sabato alle 17,30 inauguriamo la festa nel parco n.1 Dessì: già da diversi anni la sagra si è spostata dalla vallata di Villascema al centro del paese. Domenica arriveranno circa 200 soci Lions, provenienti da diversi paesi, percorreranno parte del cammino minerario di Santa Barbara, dal Lavatoio a San Sisinnio, e ci sarà una raccolta fondi a favore dei malati oncologici. Sempre domenica, avremo l’esibizione con l’arco medievale degli arcieri di Sanluri e San Gavino». Fra le altre iniziative, oltre al ricco tradizionale pranzo della domenica nel parco pubblico anche la presentazione della lavorazione del torrone, che sarà poi offerto ai visitatori. «L’anno prossimo ricorre la 50sima edizione della sagra, un traguardo importante per la nostra storia e dal punto di vista turistico», conclude Nurchis.

