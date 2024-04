Verso la grande festa di maggio Pariglie in onore di Sant’Isidoro 

A grandi passi verso Sant’Isidoro, la festa più suggestiva e forse amata dai serramannesi.

I riti religiosi e civili in onore del santo protettore dei coltivatori sono programmati per l’11 e 12 maggio 2024, ma il comitato organizzatore presieduto quest’anno da Nicola Lai ha già piantato alcuni paletti importanti del cartellone di iniziative. Al centro della manifestazione la processione del simulacro del santo accompagnata dalle decine di traccas gruppi folk e cavalieri, a questa si aggiungerà la prima a edizione della “Pariglia serramannese”: la novità assoluta nel panorama di iniziative in onore di Sant’Isidoro. «Per questa manifestazione abbiamo proprio contattato gli esperti della pariglie che girano tutta la Sardegna», annota il presidente Lai. Anche il sindaco Gabriele Littera pregusta lo spettacolo di fede a tradizione che caratterizza la festa di Sant’Isidoro: «Anche questa edizione, dopo la bellissima festa dello scorso anno che ha portato le maschere della tradizione sarda a sfilare davanti a noi, si preannuncia mozzafiato. Decine di cavalli e cavalieri ci faranno sgranare gli occhi e battere il cuore con lo spettacolo delle pariglie di Serramanna».

«Il programma è pressoché definito», anticipa Lai. Aperte, intanto, le iscrizioni per le traccas e i cavalli per partecipare alla sfilata che accompagna la processione col simulacro del santo.

