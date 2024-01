Verso la conferma il blocco difensivo 

Anche Mancosu ha alzato bandiera bianca. Oltre a Luvumbo (impegnato con la nazionale angolana in Coppa d’Africa) e gli altri infortunati Lapadula, Shomurodov e Oristanio, l’allenatore del Cagliari Ranieri dovrà fare a meno anche del fantasista sardo per la partita contro il Bologna. Petagna e Pavoletti, dunque, gli unici due attaccanti a disposizione, oltre a Desogus, che, però, deve ancora ritrovare una condizione atletica ideale dopo il nuovo stop. «Lo porto con me in panchina, poi si vedrà», ha detto ieri il tecnico di Testaccio nel corso della conferenza stampa. Potrebbe arrivare in soccorso dalla Primavera uno tra Vinciguerra e Kingstone Mutandwa o addirittura entrambi. In difesa, sulla via del recupero ormai Capradossi.

Strategie

Ranieri non ha ancora sciolto le riserve sugli undici che romperanno il ghiaccio domani alle 15 alla Domus (arbitra Manganiello) e lo farà solo dopo la rifinitura, in programma questa mattina al "Crai Sport Center” di Assemini. Il grande dilemma in attacco, tra Pavoletti e Petagna: subito in coppia o sarà staffetta? Verso la conferma, invece, il blocco difensivo davanti al portiere Scuffet, composto da Zappa, Dossena, Goldaniga e Augello. A sinistra, ballottaggio Azzi-Jankto. (f.g.)

